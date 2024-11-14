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陳偉濤律師解析華人對信託的需求

紐約訊
圖說：陳偉濤律師專注設立信託、財產保護和遺產規劃，滿足客戶的切身需求。
圖說：陳偉濤律師專注設立信託、財產保護和遺產規劃，滿足客戶的切身需求。

近年來，越來越多生活在紐約的華人家庭開始關注並選擇辦理信託，這種趨勢背後有多個因素的推動。從財富傳承到資產保護，再到稅務優化，信託成為了許多華人規劃財務的首選工具。職業於紐約地區，擁有美國法律博士、專注信託法及商業法的陳偉濤律師，提供專業法律見解供大眾參考。

針對越來越多華人家庭關注並選擇信託，陳偉濤律師歸納以下的原因：

首先，財富傳承和家庭保障的需求增加。華人家庭普遍注重家庭和諧與財富傳承，特別是在異國他鄉，如何確保資產能夠順利傳給後代、如何保障家庭成員在自己去世後能得到妥善照顧，是很多人考慮的問題。信託作為一種法律結構，可以明確地規定資產的繼承方式，並在資產轉移時避免因糾紛產生的分裂。在信託中，委託人可以設定明確的受益人和受益條件，從而確保資產根據自己的意願傳承。此外，信託還能起到保護未成年子女、保障生活伴侶的作用，使家庭成員在突發事件中依然能得到經濟上的支持。其次，資產保護和法律風險防範。近年來，隨著華人在紐約及全美地區的投資規模擴大，資產保護需求也在增加。特別是涉及房地產、企業投資的高淨值人士，可能面臨潛在的訴訟、債務問題，享受政府醫療福利的一般家庭也面臨政府追償白卡醫療費用的風險，而信託可以在一定程度上幫助隔離風險。通過設立不可撤銷信託，將部分資產從個人名下轉移到信託中，可以減少這些資產在法律糾紛中被執行的風險。這樣一來，信託可以為家庭資產提供一層保護屏障。再者，文化觀念的轉變和對財務規劃的重視。傳統觀念中，華人更傾向於將現金、房產等資產直接留給子女，而近年來，隨著越來越多人瞭解信託的優勢，信託逐漸被視為一種更為現代和高效的財富管理工具。在紐約，越來越多的華人通過專業信託律師等管道，深入瞭解信託的靈活性和多樣性，認識到信託不僅僅是富人的工具，也適合於中產階級家庭的長期財富規劃。這種觀念的轉變使得越來越多的華人家庭將信託納入其財務規劃之中。最後，移民背景下的跨境資產管理需求。許多在紐約生活的華人擁有跨境資產，這包括國內的房產、存款、投資等。跨境資產在遺產繼承、稅務申報等方面的複雜性，使得信託成為一種有效的管理工具。通過信託結構，可以實現中美兩地資產的整合和合理規劃，減少未來跨國財產繼承過程中的麻煩。對於有子女在兩地生活或計畫長期在美國發展的家庭，信託可以確保他們的跨境資產傳承更加順利和安全。

陳偉濤律師專注設立信託、財產保護和遺產規劃，滿足客戶的切身需求，各界人士若有相關問題，歡迎聯繫陳偉濤律師。電話：718-766-2567，電郵：[email protected]

華人 投資 房地產

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