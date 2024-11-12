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國泰萬通金控榮登南加州最多元化的董事會第一名

紐約訊

日前洛杉磯時報B2B出版（L.A. Times B2B Publishing）公佈最多元化的上市公司董事會排行榜，國泰銀行的控股公司國泰萬通金控榮登榜首。

洛杉磯時報B2B出版公布的「最多元化上市公司董事會排行榜」涵蓋了超過50家公司。此次評選標準以總部位於南加州、且截至2024年9月1日總資產市值超過25億美元。多元化的董事會包括自我認定為女性或少數族群的的成員。所有上榜公司至少擁有兩名或以上多元化的董事會成員，並符合納斯達克上市公司和加州董事會多樣性法案（California’s Board Diversity Statute）的要求。此次排名依據美國證券交易委員會的年度報告、公司代理文件以及公司網站所披露的多樣性董事比例進行評估。

「包容性和多元化是國泰銀行的文化標誌。我們很榮幸被評為南加州董事會最多元化的公司，」國泰萬通金控及國泰銀行執行主席鄭家發先生表示。 「在獲得這項認可之後，我們於 5 月迎來了兩位新董事會成員，使董事會成員總數達到 14 人，進一步增加了整個董事會的背景、種族、技能和經驗的多樣性。」

「我們相信多元化的企業文化可以支撐一個強大的組織。我們董事會的獨特資歷、技能、特質和觀點有助於做出更高質量的決策，從而有助於公司的整體成功。」國泰萬通金控和國泰銀行總裁兼首席執行官劉昌明先生表示。

關於國泰銀行

國泰萬通金控（納斯達克：CATY）為國泰銀行的控股公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，我們在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。

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