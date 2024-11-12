大文行酒業攜手五糧液 祝賀陳佳感恩節演唱會圓滿成功

大文行酒業攜手五糧液祝賀陳佳紐約感恩節演唱會圓滿成功

美國大文行酒業有限公司日前攜手中國名酒五糧液舉行慶功宴，祝賀中國歌手陳佳的紐約感恩節演唱會取得圓滿成功。

中國歌手陳佳11月2日於皇后劇院(Queens Theater)舉辦了「我只在乎你」感恩節慰問演唱會，演唱會由紐約亞美成人護理協會與銀星製作聯合主辦，鼎新文化藝術會協辦，是陳佳多年音樂之旅的精彩展現，當晚座無虛席，觀眾好評如潮。

演出結束後，大文行酒業和五糧液在法拉盛 的新木蘭餐廳設宴招待主辦單位及有關演出人員，包括主角陳佳本人，紐約亞美成人護理協會會長張寶利，銀星製作負責人謝江，以及數十位贊助演出的公司、行號負責人，大家歡聚一堂，再次享受這次成功演出帶來的喜悅。席間陳佳小姐為大家演唱了「甜蜜蜜」，亞美成人護理協會會長張寶利先生亦為大家現場獻唱助興。中國五糧液集團贊助的375 ML 「五糧液1618」和普通裝的375 ML五糧液為晚宴增添了許多氣氛，席間「中國的，世界的，五糧液」不絕於耳。

作為中國最著名的白酒之一，五糧液今年好消息不斷。在今年5月份舉行的「2024外國人喜愛的中國品牌」活動中，五糧液成功入選，並在食品飲料類品牌網路投票 環節獲得最多投票點贊，成為獲得投票點贊數最多的酒類品牌。五糧液從2022起連續三年獲評「外國人喜愛的中國品牌」，成為中國品牌走向世界舞臺的代表和縮影，顯示出全球市場及消費者對中國品牌和五糧液品牌的關注和喜愛。

今年9月，五糧液正式簽約成為米其林指南2025-2026年度的全球合作夥伴，五糧液與米其林指南將繼續探索中國白酒與全球美食的和諧共生之道，為全球消費者呈現更加豐富美妙的味覺體驗。五糧液相關負責人表示，將繼續堅定邁向世界的步伐，深化全球佈局，瞄準國際一流，講好中國白酒「和美故事」，全力打造具有全球影響力和美譽度的中國白酒品牌，不斷引領中國白酒飄香世界、享譽世界。

美國大文行酒業有限公司是五糧液的全美代理，網址：www.diamondhong.com。地址：211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232，電話：(718) 832-1188，傳真：(718) 788-8686， Email: [email protected]。洛杉磯分公司：33000 Transit Avenue

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