愛美家太陽能推出$0利率$0首付商業太陽能分期計畫

愛美家太陽能為紐約州與新澤西州等地商家安裝太陽能板，並協助申請政府補助。

愛美家太陽能（Amergy Solar）推出商業太陽能$0利率 $0首付商業太陽能分期計畫，在紐約州與新澤西州 以及伊利諾州和馬利蘭州的倉庫、工廠、寫字樓、停車場與土地均可施工，現正大力推廣中，歡迎洽詢詳情。

為響應全球號召的延緩地球變暖，改良氣候危機，並回應政府支持的清潔能源發電政策，愛美家太陽能積極推出商業太陽能$0利率，$0首付安裝計畫，旨在幫助更多商家使用清潔能源，降低電費支出，藉以達到長期獲利的終極經營目標。

愛美家紐約分區經理Angela王說，以前很多商家想裝太陽能減電費，但考慮到前期要先支出一大筆費用，幾萬到幾十萬不等，便打退堂鼓，退縮卻步了。為此，愛美家太陽能重新調整策略，主打$0首付，$0利率的太陽能計畫。一經推出，以前思前想後，顧慮多多的商家，都點頭稱是，樂意安裝了。他們在順利安裝並且長期使用太陽能發電後發現，不但能自給自足，還可節省以後多達25年的電費，更重要的是前期$0投入，可得高額或全額能源補貼。

根據王經理總結，$0利率太陽能的優勢： （1）前期$0首付，$0支出。（2）$0利率，分期5-8年。（3）紐約市 商家可得到四項太陽能補貼。（4）可在拿到補貼後提前還款。（5）太陽能系統屬於商家，可長期發電25年以上，而月供只有5年。

接著王經理又補充，目前高物價，高通脹，水漲船高，不可避免地電價也跟著上漲。很多愛美家評估的商家，每月電費在$3,000-$15,000，相當於每年電費支出在幾萬至幾十萬，而且還有繼續上漲的趨勢與空間。同時，商家還要應付其他各種支出，連同公司稅務、地稅以及日常電費等林林總總的費用加總一起，形成一個相當可觀的數字與負擔。

但是如果商家接受愛美家的專業意見與協助，安裝太陽能，情況將大大不同。商家不僅有望得到部分或者全部減免與政府補貼，還將大幅減輕經營成本與開銷。愛美家太陽能會在前期協助商家申請太陽能，準備所有文件資料與許可證。施工安裝後，又會幫商家做好申請所有補貼所需文檔。如此一來，商家就可以在安裝後，很快拿到太陽能補貼，其中聯邦稅務補貼、折舊補貼，還可供公司抵稅之用，而紐約市的物業安裝後，亦可以享有4年地稅減免。

目前紐約市的商業太陽能，屋主如能成功申請到$0利率計畫，那麼在安裝完成後，能一次性拿到一筆現金補貼，做為公司的現金流，會減輕經營上的巨大壓力，這是一舉數得的好事。

愛美家太陽能提供紐約州與新澤西州等地家庭與商業太陽能的評估，申請補貼、安裝、後期聯網與維護。至於大型商業屋頂與地面安裝則對全美開放。預約電話： 347-353-0999，洽王經理，公司網址：www.amergysolar.com，總部地址：1100 Cornwall Rd., # 202, Monmouth Junction,

NJ 08852。