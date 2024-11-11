王嘉廉社區醫療中心11月16日舉辦免費醫療保險講座。

王嘉廉社區醫療中心將舉辦免費醫療保險講座，幫助社區民眾瞭解健保 選項以及得知獲取醫療服務的途徑。該講座訂於16日（星期六）上午10時至11時，在法拉盛40路131-72號醫療中心六樓會議室以國語進行，歡迎民眾把握時機，免費入場聆聽。講座由市議員黃敏儀（Sandra Ung）贊助，無需提前註冊。

王嘉廉社區醫療中心的健保導航員蔡桂心將在上述講座介紹紐約州現有的醫療保險計劃，包括聯邦醫療補助（Medicaid ）、緊急聯邦醫療補助（Emergency Medicaid）、無證移民醫療輔助、基本計劃（Essential Plan）、兒童加健計畫（Child Health Plus）以及合格健康計畫（Qualified Health Plan）的申請和續期。講座聽眾還將瞭解醫療中心的服務和繳付醫療費用的方式，並有機會參觀醫療中心的設施。

市議員黃敏儀表示，目前所有人都有機會投保聯邦醫療保險 （Medicare）、聯邦醫療補助（Medicaid）或紐約平價醫療法案所保障的醫療計劃。民眾及其家人在選擇現時眾多的健保選項及審理流程，可能會感到為難與困惑。如果你對開放投保期有疑問，或希望瞭解不同保險計劃的承保範圍，歡迎前往王嘉廉社區醫療中心參加這項講座。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多王嘉廉社區醫療中心的相關信息，請瀏覽網頁： www.cbwchc.org/chi。