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戴士樂律師樓擴大服務喬遷新址 誠邀名律師Glen Kurtis加入團隊

紐約訊
名律師Glen Kurtis (中)與華人助理Wendy（右）與Ulyees(左)以最豐富的專業法律知識，為華人房東解決租房糾紛，排憂解難。
名律師Glen Kurtis (中)與華人助理Wendy（右）與Ulyees(左)以最豐富的專業法律知識，為華人房東解決租房糾紛，排憂解難。

位於皇后區貝賽地段的戴士樂律師樓，開業30多年，精辦房東房客爭議訴訟及非法住宅案件。現今由於業務不斷拓展，為了更好地服務僑胞，喬遷至Bell Boulevard上的Bell Plaza 607室，同時邀請著名律師Glen Kurtis加入團隊，繼續為客戶疏通糾紛，排憂解難。

該律師樓拿手處理各類民事、刑事、法院出庭等法律問題，還有處理商事法及家事法案件，也擅長在各級法庭上作民刑事案件的訴訟。戴士樂律師曾經手5千多個案件，當事人近7成為華人，所以他相當瞭解華人房東面臨的各種租房糾紛，可謂是華人房東的堅實後盾。

新進加入的名律師Glen Kurtis，投身律師行業多年，有著良好的口碑。他精通處理房東房客糾紛、商業訴訟、意外傷害、破產保護、欠債減債等。他本人在White Plains另有一處律師事務所。據Glen Kurtis律師介紹，由於紐約州新法及房客驅逐法案不斷更新，因此他認為僑胞必須不斷更新對最新法律法規的認識，才能有效保護自身權益。與此同時，Glen Kurtis對於破產保護法也相當精通。他指出，美國破產法旨在保護債務人的權益，同時也考慮到債權人的利益。破產法允許債務人在破產後免除部分或全部債務，並保留基本財產，包括一定價值的房地產，從而幫助債務人擺脫債務困境，重新開始新生活。然而，要成功運用破產法，通常需要經驗豐富和具有專業知識的律師的指導及協助。

據該律師樓的華人法律助理Wendy表示，華人房東常有三個問題： 一、裝修地下室後出租。二、出租閣樓。三、出租多餘房間。其實這些出租都是不合法的，有部分租客會特意來租住這樣的房子，因為他們知道這種出租是違法的，只要房東索要房租，他們就會提告；如果官司打到法院，房客有可能白住半年，法官也通常會向著房客。故此，Glen Kurtis律師建議房東，不要非法出租。在驅逐房客方面，如果租戶的租期不到一年，則必須送達30天通知；若居住超過一年但不到兩年的租房者，需要送達60天通知；居住超過兩年或租期至少兩年的租戶必須送達90天通知；然後才可以向法院提出訴訟。

戴士樂律師樓電話：718-229-5390，免費面談，週末請預約，新遷地址：42-40 Bell Blvd., Suite 607, Bayside, NY 11361。

房東 破產 華人

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