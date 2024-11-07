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紐約中國民族樂團2024年冬季音樂會 11月24日華埠雙文高中大禮堂舉行

紐約訊
圖:紐約中國民族樂團11月24日下午在華埠雙文高中大禮堂舉辦「春華秋實冬季音樂會」。
圖:紐約中國民族樂團11月24日下午在華埠雙文高中大禮堂舉辦「春華秋實冬季音樂會」。

紐約中國民族樂團將於11月24日（星期日）下午3點在華埠雙文高中大禮堂盛大舉辦「春華秋實」冬季社區音樂會。本次音樂會免費向公眾開放，旨在將中國傳統音樂引入社區，邀請觀眾們一起探索民族音樂的藝術魅力。音樂會免費入場並採用先到先得入座，因座位有限，為免向隅，敬請踴躍參加提早入場。

紐約中國民族樂團（Chinese Music Ensemble of New York, CMENY)成立於1961，是一老牌的501（c）（3）非盈利組織。一直以來以推動文化傳承，支持音樂藝術活動，及為社區提供文化創意及藝術相關的內容。該樂團是北美華人唯一超過60人的大型成人樂團；每年均有兩次以上大型演出。演出的音樂場域包括林肯中心、卡內基音樂廳、文化博物館及藝術中心等。

CMENY在64年前由少數幾個中國古典音樂愛好者組成的小型社團，現已發展成為著名的大型民族樂團。大約三分之二的CMENY成員是畢業於音樂學院的專業音樂家，另外三分之一是業餘愛好者，有其他專業追求，但對音樂充滿熱情。其中包括教師、上班族、司機、日托服務、餐廳工作人員、醫療專業人員、工程師和投資銀行金融界人士等。團員們來自中國不同地區以及香港、臺灣、新加坡、和馬來西亞等地，也有來自美國和加拿大的樂手。

中國傳統音樂源遠流長。它不僅包括來自中國的音樂元素，還包括來自中國以外的地區的音樂元素。從西元前200年到12世紀，漢、唐、宋三代的中國首都是許多音樂家帶來樂器和音樂的地方（類似於今天紐約市的文化吸引力。因此，我們今天所謂的傳統「中國」音樂，其是在曆史的長河中，被代代的中國音樂愛好者所保存下來的 “古代世界音樂”的一種形式。CMENY的主要使命之一，便是將這種擁有千年歷史的音樂文化帶回當代世界的舞臺，讓大紐約地區的觀眾能夠聽到和欣賞古老的音樂，與許多人在不同時期、不同過去聽到的「古代世界音樂」相呼應。通過振興古老的音樂流派和對不同音樂遺產的創造性復興，CMENY渴望通過與歷史視野的聯繫來振興新文化時代的可能性。

本場音樂會的曲目選擇豐富多元，不僅有小樂隊的精心合奏，還有大樂團的震撼展演，帶來一場傳統與現代的音樂盛宴。經典曲目《紅樓夢組曲》和《荷塘月色》將重現耳熟能詳的旋律，為觀眾帶來懷舊之感，而新創作品也將首次亮相，為傳統音樂注入新生命。壓軸曲目《春華秋實》更是一首充滿情感的民族樂曲，旨在歌頌辛勤勞動、默默奉獻的勞動人民，並為新年節日增添喜慶氛圍，慰藉人心。這首曲目是當代民族音樂創作的代表之作，將為本次音樂會畫上完美句點。

紐約中國民族樂團「春華秋實冬季音樂會」將於11月24日(星期日)下午三時至五時在華埠雙文高中（High School for Dual Language and Asian Studies）大禮堂舉行，地址在華埠格蘭街350號。音樂會免費入場，採用先到先得的方式入座，歡迎大家踴躍參加！若有疑問可傳電郵至:[email protected]

圖: CMENY由來自兩岸三地及世界不同地區的專業及業餘中國古典音樂藝術家和愛好...
圖: CMENY由來自兩岸三地及世界不同地區的專業及業餘中國古典音樂藝術家和愛好者所組成。

華埠 新加坡 卡內基音樂廳

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