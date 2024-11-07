紐約中國民族樂團2024年冬季音樂會 11月24日華埠雙文高中大禮堂舉行

圖:紐約中國民族樂團11月24日下午在華埠雙文高中大禮堂舉辦「春華秋實冬季音樂會」。

紐約中國民族樂團將於11月24日（星期日）下午3點在華埠 雙文高中大禮堂盛大舉辦「春華秋實」冬季社區音樂會。本次音樂會免費向公眾開放，旨在將中國傳統音樂引入社區，邀請觀眾們一起探索民族音樂的藝術魅力。音樂會免費入場並採用先到先得入座，因座位有限，為免向隅，敬請踴躍參加提早入場。

紐約中國民族樂團（Chinese Music Ensemble of New York, CMENY)成立於1961，是一老牌的501（c）（3）非盈利組織。一直以來以推動文化傳承，支持音樂藝術活動，及為社區提供文化創意及藝術相關的內容。該樂團是北美華人唯一超過60人的大型成人樂團；每年均有兩次以上大型演出。演出的音樂場域包括林肯中心、卡內基音樂廳 、文化博物館及藝術中心等。

CMENY在64年前由少數幾個中國古典音樂愛好者組成的小型社團，現已發展成為著名的大型民族樂團。大約三分之二的CMENY成員是畢業於音樂學院的專業音樂家，另外三分之一是業餘愛好者，有其他專業追求，但對音樂充滿熱情。其中包括教師、上班族、司機、日托服務、餐廳工作人員、醫療專業人員、工程師和投資銀行金融界人士等。團員們來自中國不同地區以及香港、臺灣、新加坡 、和馬來西亞等地，也有來自美國和加拿大的樂手。

中國傳統音樂源遠流長。它不僅包括來自中國的音樂元素，還包括來自中國以外的地區的音樂元素。從西元前200年到12世紀，漢、唐、宋三代的中國首都是許多音樂家帶來樂器和音樂的地方（類似於今天紐約市的文化吸引力。因此，我們今天所謂的傳統「中國」音樂，其是在曆史的長河中，被代代的中國音樂愛好者所保存下來的 “古代世界音樂”的一種形式。CMENY的主要使命之一，便是將這種擁有千年歷史的音樂文化帶回當代世界的舞臺，讓大紐約地區的觀眾能夠聽到和欣賞古老的音樂，與許多人在不同時期、不同過去聽到的「古代世界音樂」相呼應。通過振興古老的音樂流派和對不同音樂遺產的創造性復興，CMENY渴望通過與歷史視野的聯繫來振興新文化時代的可能性。

本場音樂會的曲目選擇豐富多元，不僅有小樂隊的精心合奏，還有大樂團的震撼展演，帶來一場傳統與現代的音樂盛宴。經典曲目《紅樓夢組曲》和《荷塘月色》將重現耳熟能詳的旋律，為觀眾帶來懷舊之感，而新創作品也將首次亮相，為傳統音樂注入新生命。壓軸曲目《春華秋實》更是一首充滿情感的民族樂曲，旨在歌頌辛勤勞動、默默奉獻的勞動人民，並為新年節日增添喜慶氛圍，慰藉人心。這首曲目是當代民族音樂創作的代表之作，將為本次音樂會畫上完美句點。

紐約中國民族樂團「春華秋實冬季音樂會」將於11月24日(星期日)下午三時至五時在華埠雙文高中（High School for Dual Language and Asian Studies）大禮堂舉行，地址在華埠格蘭街350號。音樂會免費入場，採用先到先得的方式入座，歡迎大家踴躍參加！若有疑問可傳電郵至:[email protected]。