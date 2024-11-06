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中小商戶必備 業務騰飛的大幫手 環球商務 感恩節送「免費」點單系統

紐約訊
（圖）環球商務期待通過這次感恩節特別優惠，與華人商家共同推動業務發展、提高運營效率。
（圖）環球商務期待通過這次感恩節特別優惠，與華人商家共同推動業務發展、提高運營效率。

感恩節將至，環球商務ＵP（Universal Processing）爲廣大商戶帶來一場重磅鉅惠。爲了回饋新老客戶的信賴與支持，凡在11月期間申請服務的新客戶，將免費獲得一套專業電腦點單繫統！該繫統專爲餐廳、美甲店、零售商、超市、酒莊等商戶量身打造，幫助您輕鬆實現庫存管理、員工打卡、禮品卡處理等多項功能，大幅提昇運營效率，降低成本。

除了完善的點單繫統，我們還將免費爲您安裝自助點餐機Kiosk，讓顧客通過自助設備快速下單，減少人工操作誤差，提昇客戶體驗。無論是提昇顧客滿意度還是優化店鋪管理，環球商務都爲您提供一站式解決方案。

作爲獲得美國泛亞商會 (USPAACC) 認証的亞裔/少數族裔企業，環球商務是全美領先的支付和管理繫統服務提供商，專注爲中小企業提供靈活、可靠、便捷的支付解決方案和管理繫統。憑藉20餘年的行業經驗和卓越技術，我們已幫助超過31,000家商戶實現業務增長，並不斷推動創新，以滿足不同行業商戶的需求。環球商務在紐約、芝加哥、波士頓等全美7個地區設有辦公室，確保客戶無論身處何地，都能享受24/7的多語言服務和全麵的技術支持。我們不僅爲商戶提供POS管理繫統和自助點單解決方案，還支持商業推廣和24-48小時超快速商業貸款服務，助力您的企業在激烈競爭中穩步增長。

同時，環球商務是一家100%美國本土企業，通過我們多年的行業積累，我們不僅提供技術支持，還與客戶一同成長，積極回饋社區，助力企業在競爭中獲得成功。我們深知成功離不開每一位客戶的支持，正因如此，這次感恩節活動是我們回饋客戶的最佳時機。

環球商務總部位於曼哈頓中城（60 West 38th St, Floor 2, New York, NY 10018），並在法拉盛設有辦公室（33-38 Farrington Street, Suite 3D, Flushing, Queens, NY 11354），歡迎蒞臨洽詢！業務諮詢請聯繫魏先生：917-608-9695。

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