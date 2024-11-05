大學名校招生總監 分享美國大學申請內幕指南 11/16 升大學教育講座 現正報名中

紐約大學招生總監曾翎毓 (Tiffany Tzeng) 將在11月16日星期六升大學教育講座中教你「分享美國大學申請內幕指南」。曾翎毓／提供

近日，應屆高中畢業生開始為申請大學而緊張準備，各類繁瑣書面工作讓申請過程顯得格外複雜。不僅需要學生投入時間與心力，更需要與家長、學校老師和輔導教師密切合作，以確保各項申請流程順利進行。世界日報為協助華人 家長及即將申請大學的學生深入了解如何成功申請美國大學，將於2024年11月16日(星期六)在法拉盛 喜來登酒店7樓舉辦「升大學教育講座」，講座將提供系列關鍵資訊和實用建議，幫助學生在競爭激烈的大學申請中脫穎而出。

世界日報邀請到紐約大學 招生總監曾翎毓 (Tiffany Tzeng) 分享她對大學申請的深入見解，她在紐約大學負責國內外的招生工作。她擁有賓州大學華頓商學院的教育碩士學位，並曾在康乃爾大學與加州大學等多所知名學府的招生團隊工作，對於美國大學申請的每一個環節了然於心。

曾翎毓的演講將深入淺出地解讀美國大學招生官如何審閱申請文件，分析最新的招生趨勢，並提供實用建議來幫助學生在各個階段打下穩固的申請基礎。她在演講中，會分享「了解美國大學招生流程」，並分析招生官在審閱申請文件時的評估標準和重點，並探討當前的招生趨勢，協助學生與家長更好地理解大學如何篩選申請人。

曾翎毓會強調在高中階段(9到12年級)的重要規劃。分享如何從自身的獨特經歷、興趣和目標出發，撰寫具有吸引力的個人陳述及申請文章；分享如何選擇推薦人、提早與老師建立關係，以獲取有力的推薦信支持，以及如何在面試中自信表現自己。

這場講座將提供寶貴的指導和方向，幫助家長與學生們充分準備大學申請。無論是如何選課、積累課外經驗，還是撰寫出色的申請文章，家長和學生都能在此獲得專業且實用的建議。邀請您立即報名，提前為升學之路鋪設堅實的基礎。

此次講座適合家有高中學生的華人家長及學生參加，座位有限，報名從速。活動日期為11月16日(六) 下午1點至4點，地點在法拉盛喜來登酒店7樓Gallery。線上報名：https://bit.ly/edu1116 或致電718-746-8889轉213