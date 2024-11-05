大學名校招生總監 分享美國大學申請內幕指南 11/16 升大學教育講座 現正報名中
近日，應屆高中畢業生開始為申請大學而緊張準備，各類繁瑣書面工作讓申請過程顯得格外複雜。不僅需要學生投入時間與心力，更需要與家長、學校老師和輔導教師密切合作，以確保各項申請流程順利進行。世界日報為協助華人家長及即將申請大學的學生深入了解如何成功申請美國大學，將於2024年11月16日(星期六)在法拉盛喜來登酒店7樓舉辦「升大學教育講座」，講座將提供系列關鍵資訊和實用建議，幫助學生在競爭激烈的大學申請中脫穎而出。
世界日報邀請到紐約大學招生總監曾翎毓 (Tiffany Tzeng) 分享她對大學申請的深入見解，她在紐約大學負責國內外的招生工作。她擁有賓州大學華頓商學院的教育碩士學位，並曾在康乃爾大學與加州大學等多所知名學府的招生團隊工作，對於美國大學申請的每一個環節了然於心。
曾翎毓的演講將深入淺出地解讀美國大學招生官如何審閱申請文件，分析最新的招生趨勢，並提供實用建議來幫助學生在各個階段打下穩固的申請基礎。她在演講中，會分享「了解美國大學招生流程」，並分析招生官在審閱申請文件時的評估標準和重點，並探討當前的招生趨勢，協助學生與家長更好地理解大學如何篩選申請人。
曾翎毓會強調在高中階段(9到12年級)的重要規劃。分享如何從自身的獨特經歷、興趣和目標出發，撰寫具有吸引力的個人陳述及申請文章；分享如何選擇推薦人、提早與老師建立關係，以獲取有力的推薦信支持，以及如何在面試中自信表現自己。
這場講座將提供寶貴的指導和方向，幫助家長與學生們充分準備大學申請。無論是如何選課、積累課外經驗，還是撰寫出色的申請文章，家長和學生都能在此獲得專業且實用的建議。邀請您立即報名，提前為升學之路鋪設堅實的基礎。
此次講座適合家有高中學生的華人家長及學生參加，座位有限，報名從速。活動日期為11月16日(六) 下午1點至4點，地點在法拉盛喜來登酒店7樓Gallery。線上報名：https://bit.ly/edu1116 或致電718-746-8889轉213
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