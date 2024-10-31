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天景購物中心恐怖吸血鬼古堡與民眾歡度萬聖節

【紐約訊】
天景購物中心舉辦的「吸血鬼公爵德古拉古堡」奇裝異服大賽，吸引各族裔參賽者展示搞怪創意。
天景購物中心舉辦的「吸血鬼公爵德古拉古堡」奇裝異服大賽，吸引各族裔參賽者展示搞怪創意。

天景購物中心舉辦的「吸血鬼公爵德古拉古堡」奇裝異服大賽，吸引各族裔參賽者展示搞怪...
天景購物中心舉辦的「吸血鬼公爵德古拉古堡」奇裝異服大賽，吸引各族裔參賽者展示搞怪創意。

慶祝受大、小朋友喜愛的萬聖節，位於法拉盛大學點大道上的天景購物中心（The Shops at Skyview）於萬聖節當天下午舉辦熱鬧的萬聖狂歡節活動，以吸血鬼公爵德古拉古堡為主題，從下午4點至晚上，吸引超過5000人次前往共襄盛舉，活動最精彩的部分為主舞台上舉辦的奇裝異服大賽，近100位各族裔的參賽者於舞台上展示搞怪的萬聖節裝扮，將活動氣氛炒熱至最高點。

天景購物中心舉辦的「吸血鬼公爵德古拉古堡」奇裝異服大賽，吸引各族裔參賽者展示搞怪...
天景購物中心舉辦的「吸血鬼公爵德古拉古堡」奇裝異服大賽，吸引各族裔參賽者展示搞怪創意。

Shopcore集團區域行銷經理孫偉家表示，「由基奴李維斯主演的最新德古拉電影即將上映，我們今年特別將現場打造成為吸血鬼公爵的古堡，讓大家體驗沉浸式的恐怖萬聖氣氛，我們非常開心能為社區民眾提供暨安全又具趣味性的萬聖節活動，讓消費者度過難忘的節日。」

天景購物中心舉辦的「吸血鬼公爵德古拉古堡」奇裝異服大賽，吸引各族裔參賽者展示搞怪...
天景購物中心舉辦的「吸血鬼公爵德古拉古堡」奇裝異服大賽，吸引各族裔參賽者展示搞怪創意。

當天活動內容包括主題照相亭，搗蛋要糖遊戲，與分成幼兒、青少年與成人三組進行的奇裝異服大賽，參賽者年齡從最小的1歲到最大的60歲均使出渾身解數在舞台上秀出獨特的萬聖服裝與才藝，每一組前三名的優勝者分別獲得由商場品牌Sephora與Everyday Beauty提供的好禮大獎，為精彩的萬聖夜畫下完美的句點。

更多相關活動資訊，歡迎造訪天景購物中心網站、Instagram、微信小紅書頁theshopsatskyviewny.com。

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