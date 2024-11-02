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法拉盛雞欄買十送一再送新鮮土雞蛋一打

紐約訊
法拉盛雞欄創業50週年始終如一: 堅持自由放養，所有自養活家禽全屬純天然成長。
法拉盛雞欄創業50週年始終如一: 堅持自由放養，所有自養活家禽全屬純天然成長。

法拉盛雞欄(Flushing Live Poultry)由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，現推出季節大特惠，優惠限三黃雞，黃毛公雞，大番鴨，台灣土雞，珍珠雞；累計買10隻即送５磅以下三黃雞一隻，和一打新鮮土雞蛋。（憑卡蓋章，僅限店裡消費使用。）歡迎新老客戶電話訂貨；通國、台、粵、英語，接受糧食券和信用卡。

該公司自成立以來，堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。農場放養雞包括中式料理中最受歡迎的紅毛(三黃)走地雞，水鴨，番鴨，鵝 ;進補用的烏骨（竹絲）雞，還有黑毛上雞、蘆花公雞母雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔。

該雞欄家禽飼養場位於賓州，採取自動化餵養，場地寬闊、環境清潔乾淨，家禽有充足空間走動，餵食健康飼料，肉質嫩滑鮮美。每日自賓州的農場進貨，保證有新鮮雞隻供應，歡迎親往預訂選購或電話預訂。

傳統上，華人喜歡食雞，且對食材有很高的品味與要求，因此普通超市或炸雞店所出售的雪藏白肉雞未必能對得上僑胞們的胃口。大多數僑胞都會購買一些肌肉較結實的「走地雞」來享用。法拉盛雞欄除現代化方法飼養雞隻外，更精選純粹天然的飼料——大豆、麥皮、粟米作為飼料，絕不用荷爾蒙飼料催大雞隻，讓雞隻有足夠空間進行自由活動。其所飼養的三黃走地雞，肉質緊密細緻、皮下脂肪少、雞味濃鬱，絕非一般雞隻可以比，因此深受各大餐館及家庭主婦的喜愛。

該店提供送貨上門服務，皇后區訂購滿$40家禽免費送貨，長島區域訂購滿$80家禽免費送貨(限在36出口以下星期六送貨)

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355(大學點BP加油站旁)，七天營業，電話：929-200-7788(8am-4pm)。

法拉盛 華人 賓州

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