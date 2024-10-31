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布朗．柏德提高眾人預防前列腺癌意識拯救生命獲得尼加拉瓜大瀑布亮燈以及豎立銅像表揚

紐約訊
圖: 布朗．柏德因提高民眾預防前列腺癌意識，拯救眾多生命而獲尼加拉瓜大瀑布亮燈以及豎立銅像表揚。
圖: 布朗．柏德因提高民眾預防前列腺癌意識，拯救眾多生命而獲尼加拉瓜大瀑布亮燈以及豎立銅像表揚。

2024年11月3日周日晚上10時至10時一刻，尼加拉瓜大瀑布亮燈委員會將舉行別開生面的尼加拉瓜大瀑布亮燈儀式，燈光顏色為藍色，用以紀念第十六屆國際前列腺（攝護腺）癌覺醒日，以及表揚凱文·柏德(Kevin Byrd)普及傳播前列腺癌知識，對防治該種癌症所做重大貢獻。柏德前後十二次獲得尼加拉瓜大瀑布亮燈表揚，他被譽為是世上獲獎最多的防治前列腺癌之倡導人。

2023年3月，凱文·柏德家鄉---紐約上州優提卡市（Utica, NY）的奧奈達縣歷史中心博物館檔案中心（Oneida County History Center Museum Archive Center）曾舉辦名為「歷史創造者： 向當代非裔美國人致敬」的特別展覽。期間，一併舉行凱文·柏德青銅雕像揭幕儀式。柏德是首位因在全球促使大批男性及早做前列腺癌檢測，防患於未然，而獲塑像表彰的唯一在世非裔美國男性。在他長達35年的防治前列腺癌生涯中，總共受到全國一百多位市長和政府官員的褒獎，並獲得了100多項褒揚令。

自1989年起，即凱文·柏德9歲時，他已在家鄉優提卡市，表現出對社區服務的高度熱忱。打從1999年以來，即凱文·柏德19歲起，他開始倡議前列腺癌防治，因而成為全球最年輕的前列腺癌知識宣傳倡導人。有鑑於此，優提卡市選定10月1日為凱文·柏德日，並由優提卡市共同委員會指定在該市的池塘巷（Pond Lane）兩端標誌下方，放置榮譽街道「Brown Byrd Lane」標誌，讓更多世人得知凱文·柏德的非凡成就。

凱文·柏德是非牟利組織布朗．柏德基金會（BrownByrd Foundation）的共同創辦人與主席。布朗．柏德基金會是由布拉森．布朗（Blossom Brown）和凱文·柏德共同創立的非營利組織，旨在透過早期篩檢測試，來提高人們對前列腺癌的認識和防範。布朗女士和柏德先生的祖父都因前列腺癌去世。他們成立基金會的動機在於以切身經歷，用強有力的宣傳聲音，提高民眾預防前列腺癌的意識，進而拯救更多生命。

布朗．柏德基金會網址: www.brownbyrdfoundation.org，歡迎捐款，電話: (212)709-8335，地址：  30 Wall St, 8th Fl., NY, NY 10005。

尼加拉瓜 檢測 非裔

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