華美銀行發佈2024 Q3財報季度持續增長成績亮眼

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）於10月22日公佈2024年第三季度財務報告。2024年第三季度淨利潤 達2.99億美元，稀釋每股收益2.14美元。平均總資產報酬率為1.62%；平均普通股權益報酬率為16.0%；平均有形普通股權益報酬率[1]為17.1%；每股帳面價值較上季度增長6%，較去年同期增長19%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示：「第三季度，華美銀行再次表現強勁，在服務客戶的同時實現了均衡的發展。我們在個人和商業客戶存款方面繼續保持增長，並同時在貸款 組合上更加多元化，側重於住房貸款和工商貸款。淨利息收入和手續費收入在本季度均有明顯加速增長，體現了我們商業模式的優勢。」

「本季度，我們繼續得益於在信用質量和費用支出上所採取的嚴格審慎的管理方式。營業費用與上季度持平，而信用質量持續保持穩定，反映了我們多元化商業戰略的優勢，」 吳建民繼續道。

「在本季度，我們提升了股東帳面價值，並實現了17.1% 的有形普通股權益報酬率。」 吳建民說。「未來，我們將一如既往地致力於為股東提供豐厚的回報。」欲瞭解更多關於華美銀行的資訊請參：www.eastwestbank.com