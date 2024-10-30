新生代天后張靚穎 感恩節康州金神閃耀登場

圖：新生代天后張靚穎感恩節康州金神舉辦「光」世界巡迴演唱會

華語樂壇實力唱將張靚穎將於11月27日蒞臨康州金神體育館，舉辦備受矚目的 「光」 世界巡迴演唱會。這不僅是張靚穎時隔6年再度在美東康州舉辦個人演唱會，更是一場萬眾期待的音樂盛事！

張靚穎「光」世界巡迴演唱會從2023年跨越2024年，不僅在國內各城熠熠閃耀，還走出國門遠赴悉尼、奧克蘭、新加坡 、美東、多倫多舉辦，而就在今年底的11月27日，讓我們相約康州金神體育館，收集來自世界各地璀璨的光芒，度過一個難忘的感恩節假期。

張靚穎是極具影響力的華語實力女歌手，不僅擁有頗具辨識度的華麗聲線和寬廣音域，其功底深厚的聲音表現力和與技巧相得益彰的情感力量更是深受歌迷的認可和喜愛。她是首位為好萊塢電影演唱全球主題曲的亞洲歌手，三度參加格萊美頒獎典禮，是Victoria's Secret Fashion Show的唯一亞洲歌手嘉賓，以中國歌手的身份多次獻唱國際舞臺。

自2005年出道以來，張靚穎在這19年裡發表了7張中文專輯和1張英文專輯，發行近三百首作品，舉辦個人演唱會50餘場，一路橫掃各大音樂頒獎禮，多次獲得其他國家地區獎項，成為站上世界舞臺的實力歌後。

本次演出將在11月27日星期三晚上11點30分於康州金神體育館舉行，預售票已售罄，現開啟公開售票。VIP票價為$288，另有三檔票價$228、$188、$108，門票可於各大售票處或訪問www.iemshowplace.com網上購票，查詢請致電718-888-3113。

更多活動具體詳情請瀏覽金神中文網站mohegansun.com/888，小紅書關註@康州金神MoheganSun，微博關註@mohegansun金神，或致電亞洲市場部貴賓免費熱線：1.877.999.9977。

演唱會售票處:

(法拉盛) 環球娛樂 40-09 Prince Street 2/F, Flushing (718) 888.3113

(布碌崙) 環球娛樂 805 57th Street 4/F, Brooklyn (718) 437.7717

(新澤西) 天洋旅遊 1681 Rt., 27 Suite 3, Edison, NJ (732) 819.8883

(波士頓 ) 尼倫電器行 58 Kneeland Street, Boston, MA (617) 938.8883

(波士頓) 易通娛樂 803 Hancock Street, Quincy, MA (617) 786.7981

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