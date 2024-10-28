GMCC萬通貸款銀行紐約分行盛大開幕 完成在全美各州都有分行的藍圖

GMCC萬通貸款銀行紐約分行盛大開幕，該行在全美49個州都有分行。

近年業務迅速成長的GMCC(General Mortgage Capital Corporation)「萬通貸款 銀行」，最近終於在紐約州 開設大型分行，完成在美國大陸49個州（除了阿拉斯加州）都有分行的宏大藍圖，成為名副其實的全國性大型貸款機構。該行全美直接審核放款，提供優質、彈性、靈活、低利率貸款計劃。其中該銀行的紐約分行位於法拉盛飛越皇后大廈11H室。

專程從加州前來主持開幕典禮的GMCC萬通貸款負責人James Jin致詞時表示，萬通貸款平臺是全美華人 社區最大的貸款機構，是房利美和房地美核准的直接賣家。萬通與近百家貸款投資機構、投資銀行、地產基金合作，擁有近百種貸款項目，對應每位客戶貸款需求還可以內部審批，直接放款。

萬通有近600位經驗豐富的貸款顧問，強有力的審核部門，從申請到過戶，一條龍服務，方便快捷，最快十個工作日即可完成，為顧客提供具時效性的服務。

萬通貸款紐約分行負責人表示，GMCC萬通貸款正在打造的是一個對客人、對貸款專員都有良好體驗的平臺，該公司在紐約的申請，甚至一個月內貸款就可批下來，這在紐約的財務系統是很困難的事，紐約州的貸款系統向以繁複、緩慢著稱。萬通繼續推出創新性的貸款產品，結合AI新科技的快捷申請程式，無疑將使廣大貸款人受益。

GMCC萬通貸款為了讓更多的華人貸到款，特別規劃了諸多適合華人的貸款計劃，包括推出比無需收入貸款計劃更簡單、更快捷、更方便的貸款方案。外國人亦可申請，各類簽證均適用。無需收入證明，所有情況組合，利率相同，出租和再融資套現。GMCC萬通貸款有不查報稅收入貸款計劃，還特別推出了外國人無需收入證明，下飛機入境美國，各種簽證均適用的貸款計劃。首付40%，無需信用分數，即可貸款高達200萬。另外，還有比不查收入更簡單方便的貸款計劃，非常適合目前退休或正在換工作的人士，無需收入證明。

GMCC萬通貸款紐約分行地址：Queens Crossing, 136-20 38th Ave., Ste 11H，Flushing, NY 11354，電話：917-300-9608，歡迎廣大客戶諮詢，有興趣的人士加盟。客戶諮詢網站： www.gmccloan.com。加盟萬通銀行網站：[email protected] 或 www.joingmcc.com。GMCC萬通貸款是平等住房貸款人（Equal Housing Lender），紐約州金融服務部持牌抵押貸款銀行（Licensed Mortgage Banker-NYS Department of Financial Services），牌照： NMLS 254895。