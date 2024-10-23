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「紅藍一點通」幫您選擇 最合適的「紅藍卡」優勢計劃

紐約訊
圖：位法拉盛的「紅藍一點通」公司為紐約州所有符合「紅藍卡」資格的長者提供一條龍服務。
圖：位法拉盛的「紅藍一點通」公司為紐約州所有符合「紅藍卡」資格的長者提供一條龍服務。

Medicare聯邦醫療保險計劃，俗稱「紅藍卡」，是美國聯邦政府為65歲及以上人士，或65 歲以下但患有殘疾或終末期腎臟疾病患者(ESRD)的美國公民或合法居民(連續居住滿5年)提供的聯邦醫療保險。所有符合Medicare資格的長者都需要申請加入，如果在第一次符合Medicare資格的時候沒有申請，有可能會產生延遲申請的罰款。

「紅藍一點通」公司為紐約州所有符合「紅藍卡」資格的長者提供一條龍服務，從幫助預約申請紅藍卡開始，到詳細解釋紅藍卡中A，B，C，D各部分的用法和區別，再到幫助申請紅藍卡保費減免(符合條件者)，以及各家保險計劃的福利對比，「紅藍一點通」都一路相隨，提供完善的諮詢和優質的服務。

一般來說，在選擇比較各家保險公司的Medicare Advantage紅藍卡優勢計劃時，包括以下過程：

* 考慮可選的所有計劃: 先瞭解不同計劃的符合資格，並比較每個計劃的福利和費用，並查詢該計劃是否有附加福利，從而找出最適合您的計劃。

* 查看您的家庭醫生和專科醫生是否有接受您想加入的這個保險計劃。

* 查看處方藥承保福利: 傳統聯邦醫療保險（Original Medicare）通常不承保處方藥。客人可以考慮在註冊傳統聯邦醫療保險計劃時另投保D 部分處方藥（Part D）計劃，或參加含有處方藥承保的聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage Plan）。兩者皆能幫獲得處方藥承保。

* 查看特色福利: 傳統聯邦醫療保險不承保大多數的視力、聽力或牙科服務，但許多聯邦醫療保險優惠計劃則提供此類承保。

* 查看健身福利: 許多計劃提供獎勵，來鼓勵大家保持健康，例如完成健康問卷調查，進行年度體檢，參加健身鍛鍊等。有些計劃還為會員提供免費的健身房會籍，沒有額外費用。

「紅藍一點通」是一家專業的醫療保險代理公司，代理許多頂級的醫療保險公司，但不隸屬任何保險公司，公司的服務宗旨是為客戶服務，以客戶利益為先，為客戶找到最合適的醫療保險計劃。「紅藍一點通」合作的保險公司包括有：

聯合健保United Healthcare, 第一保健Healthfirst ，帝國藍十字藍盾Empire BlueCross BlueShield，飛達利Fidelis，惠安納健保Humana，維家保健Wellcare，安保健保EmblemHealth，安泰保險Aetna等。

「紅藍一點通」會幫助申請的項目：

-滿40個稅點

申請紅藍卡(Medicare)

申請紅藍卡補助（減免B部分費用）

-不滿40個稅點/無報稅者（年滿65歲 & 5年綠卡以上）

申請紅藍卡A和B部分

申請紅藍卡費用減免

-白卡申請與續期；

-各大健保公司計劃福利比較；

-加入有OTC卡的醫療保險計劃

「紅藍一點通」電話：347-878-8088  Email: [email protected]

地址：飛越皇后 136-20 38th Ave., Flushing, NY 11354

網址: www.redblueone.com 公司員工會說國語、粵語、福州話。

聯邦醫療保險 紅藍卡 福利

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