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Firstrade擴大與Trading Central合作提供投資者卓越工具實時數據 隨時進行交易

紐約訊
圖: Firstrade擴大與Trading Central的合作，用戶可在手機應用程式上使用Trading Central的先進研究工具。
圖: Firstrade擴大與Trading Central的合作，用戶可在手機應用程式上使用Trading Central的先進研究工具。

作為美國領先的零佣金網路券商，第一證券Firstrade日前宣布擴大與投資決策工具和分析的領導品牌Trading Central的合作。這次強化的合作將使Firstrade投資者可以直接在手機應用程式上訪問Trading Central的強大工具套件，為隨時隨地進行交易的投資者提供實時數據洞察。

這次擴展展示了Firstrade為投資者提供頂級研究工具的承諾，並使投資者能夠在任何時間和地點更便捷地訪問和使用這些功能。此次整合將Trading Central的多項卓越工具帶入Firstrade手機應用，包括：

* 技術分析 (Technical Insight)：運用技術分析的最佳實踐來識別趨勢、形態和歷史價格變化，用戶可以在即時快速獲取每支股票的實時表現。

* 市場與新聞 (Market Buzz)：通過人工智慧技術，將來自多個來源的新聞匯集並應用先進的情緒分析，為交易者帶來全面互動的新聞體驗，透過情緒評分、訊號和信心指數，助您做出更明智、更具戰略性的投資決策。

* 主題分類 (Themes)：主題功能將Firstrade用戶帶入按行業分類的股票集合，讓交易者查看特定行業中的股票，並了解它們在該行業中的提及率。

Firstrade CEO John Liu表示：「我們始終致力於結合實時數據分析和領先創新者的力量，為投資者提供做出明智決策所需的資源。交易用戶希望在一個平台上同時獲取研究、交易和無縫的整合體驗，我們很自豪能夠提供這樣一個全面解決方案，助用戶理解市場動態、自信投資並實現資產增長。」

Firstrade（第一證券）是一家領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易，並提供固定收益如聯邦政府債券（ Treasury Bills, Notes & Bonds ）、地方政府債券（ Municipal Bonds ）、公司債券（ Agency Bonds ）與CD等投資產品。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。在Firstrade，我們致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。Firstrade成立自1985，為FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com 。  

Trading Central是一家高端、一站式投資決策工具的創造者。他們獲獎無數的產品結合了自動AI分析、美觀的用戶界面和專家知識，賦予當今投資者發現和確認投資機會的能力，優化交易策略，持續學習金融市場知識，並享受管理自己投資組合的樂趣。欲了解更多信息，請訪問www.tradingcentral.com.

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