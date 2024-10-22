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法拉盛朱氏腸胃肝膽專科喬遷新址

紐約訊
法拉盛朱氏腸胃肝膽專科喬遷至楓葉大道(Maple Ave.)全新醫務大樓。
法拉盛朱氏腸胃肝膽專科喬遷至楓葉大道(Maple Ave.)全新醫務大樓。

法拉盛朱氏腸胃肝膽專科，日前喬遷至座落於法拉盛Maple Ave.上全新醫療大廈-新山大廈(NuSun Tower)。現代化的醫療診所盡顯專業醫務所格局，整潔新穎的裝潢、寬敞侯診區配以親切有禮的櫃台人員。專科醫師王朝陽駐診，與腸胃肝膽胰臟專科朱奇峰醫生、朱金峰醫生聯合主理之(FULTON GI MEDICAL)，歡迎新舊病患前往或致電預約。醫務大樓備有停車場。

「腸道好，人不老」。可想而知，想要保持強健，不只顧外表，腸胃健康更是重要。朱氏腸胃肝膽專科-王朝陽醫生表示，關心「肝膽腸胃」的健康，應避免「病從口入」，著重飲食。

僑胞若上了40歲者更應該有做腸胃鏡檢查的觀念。有道是「預防勝於治療」，透過正確的保健知識保護腸胃健康。日常飲食則應採均衡、適量、多樣化，並避免刺激腸胃、不易消化的食物，及細嚼慢嚥的飲食方式，才是長治久安的保健之道。

王朝陽醫生介紹道：腸胃鏡也就是消化道內視鏡檢查，包括胃內視鏡與大腸鏡，兩者可以在同一次麻醉下一併進行腸胃檢查，檢查方式以舒眠麻醉受檢者在過程中並不會感受到疼痛。

透過腸胃鏡的檢查，可以仔細觀察腸胃內是否存在發炎、息肉、腫瘤等病灶，如果有發現則可以直接進行切除、切片採檢等處置，這是目前最有效的診斷和預防大腸癌、胃癌、食道癌的方式。腸胃鏡清腸結果良好且無息肉或病灶者，一般建議每3~5年做一次腸胃檢查；但若曾有腸胃部位的息肉或腫瘤、家族病史等，則建議每1~2年定期追蹤腸胃檢查。

值得提醒僑胞的是，大腸癌許多時候是由腸道之瘜肉演變而成，由於潛伏期並無顯著病徵，因此不易發覺，往往在病人感到不適前往檢查時已到末期。王朝陽醫生表示：許多病人發現大便出血，由於沒有遇到痛楚，初期以為是痔瘡，不以為意，最後發現罹患腸癌時已後悔莫及。法拉盛朱氏腸胃肝膽專科擁有法拉盛最專業設備的檢查室(設於法拉盛羅斯福大道)，配以專業麻醉師，病人進行檢查後，稍微休息後便可立刻返家。朱氏腸胃肝膽胰髒專科法拉盛診所新址：3136-20 Maple Ave，#801室Flushing, NY11355，電話：1(718)316-6873；華埠診所位於伊莉莎白街13-17號608室，電話212-219-8031。

法拉盛 腫瘤 華埠

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