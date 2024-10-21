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2025年聯邦醫療保險解讀: 三大變化，您需要了解

紐約訊
聯邦醫療保險(Medicare, 俗稱“紅藍卡”)年度註冊期已於10月15日開始，並將於12月7日截止。
聯邦醫療保險(Medicare, 俗稱“紅藍卡”)年度註冊期已於10月15日開始，並將於12月7日截止。

聯邦醫療保險(Medicare, 俗稱“紅藍卡”)年度註冊期已於10月15日開始，並將於12月7日截止。在此期間完成註冊的聯邦醫療保險計劃將於2025年1月1日起生效。

聯合健康保險(UnitedHealthcare)在此為公眾解讀2025年聯邦醫療保險的重大變化，幫助您瞭解並選擇最適合的未來新一年計劃。

您需要了解2025年聯邦醫療保險的三大變化！這些變化將影響所有獨立的聯邦醫療保險處方藥計劃和包含處方藥承保的聯邦醫療保險優惠計劃。

變化1：取消處方藥承保缺口

2025年聯邦醫療保險的D部分處方藥將有三個承保階段：

‧年度自付扣除金階段─如果計劃包含處方藥自付扣除金，計劃成員需要支付藥物的全部費用，直到達到這個金額。

‧初始承保階段─在這個階段，計劃成員需要支付定額手續費或共同保險。

‧重額承保階段─當計劃成員支付承保藥物總計達$2,000（包括自付扣除金），該成員將直接進入重額承保階段。在這個階段，他們在計劃年度的剩餘時間裡，需支付D部分承保處方藥的費用是 $0。

變化2：降低 D部分處方藥的自付金額上限

在2024年，無論投保哪家保險公司的聯邦醫療保險計劃，D部分處方藥的自付金額上限都是 $8,000。

在2025年，自付金額上限將低於以往任何時候。一旦計劃成員及其代表支付了總計$2,000，該計劃成員在計劃年度的剩餘時間內，將無需為聯邦醫療保險承保的D部分處方藥支付任何定額手續費或共同保險。

然而，儘管這個變化的目標是為了降低處方藥費用，但可能會導致2025年的自付扣除金或保費有所增加。

變化3：提供新的處方藥支付計劃

2025年將有一個新的可選計劃：聯邦醫療保險處方藥支付計劃(Medicare Prescription Payment Plan)。當您在網絡內藥房取藥時，您不需要一次性支付所有自付費用，而是可以將這些費用分攤到整個計劃年度，通過每月賬單支付。

需要獲得更多有關聯邦醫療保險年度註冊期的信息，請致電聯合健康保險華語專線1-800-801-1900，或在鄰近的聯合亞裔資訊中心諮詢。

‧曼哈頓(華埠)堅尼路161號

‧曼哈頓(華埠)東百老匯35號

‧法拉盛羅斯福大道136-02號

‧傑克遜高地82街3752號

‧布碌崙八大道6402號G101室

‧布碌崙86街2343號

‧新州博根 350 Broad Ave., Palisades Park

。新州愛迪生 1715 Rt. 27, Edison

聯合健康保險，用心服務華人社區三十年，理解您的需要，提供可靠實用的紅藍卡計劃。網頁www.uhcAsian.com查詢。

2025年聯邦醫療保險三大變化：取消處方藥承保缺口、降低 D部分處方藥的自付金額...
2025年聯邦醫療保險三大變化：取消處方藥承保缺口、降低 D部分處方藥的自付金額上限及提供新的處方藥支付計劃。

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