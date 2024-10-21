王嘉廉社區醫療中心舉辦兩場社區開放日活動 為無醫療保險人士免費接種流感和新冠疫苗

王嘉廉社區醫療中心辦社區開放日活動，為無醫療保險人士免費接種流感和新冠疫苗，須提前預約，請致電（212）966-0461預約或瞭解詳情。

王嘉廉社區醫療中心將在皇后區 法拉盛和曼哈頓 華埠舉辦兩場社區開放日活動，免費為18歲及以上的無醫療保險人士接種流感疫苗 和最新版新冠疫苗。 第一場社區開放日活動時間為10月26日（星期六）上午10時至下午4時，於皇后區法拉盛40路131-72號5樓的社區資源中心(CHRC)。第二場活動時間為11月9日（星期六）上午10時至下午4時，在曼哈頓華埠堅尼路268號1樓。兩場社區開放日活動中，疫苗接種的時間均為上午10時至下午1時。屆時社區民眾還有機會參觀醫療中心的服務設施，獲取更全面的健康資源。

隨著流感季節的到來和新冠病毒的持續流行，舉辦疫苗接種活動對於保護社區健康至關重要。活動中將提供流感疫苗和最新版莫德納疫苗，接種疫苗須提前預約，請致電：212-966-0461。

醫療中心醫務總監金曉星醫生（Dr. Nuna Kim ）表示：「作為社區健康服務提供者，我們始終致力於確保就診者與社區居民能夠獲得關鍵的預防性護理服務。流感疫苗有助於減輕流感的嚴重性並遏制其傳播，而升級版的新冠疫苗則為應對新的變種病毒提供了有效防護。」

2024-2025年度的流感疫苗已更新，以更有效應對正在傳播的病毒株，提供最佳保護。每年接種流感疫苗對於高風險人群尤為重要，包括幼兒、孕婦、老年人以及患有慢性疾病的人群。

與流感疫苗類似，最新的新冠疫苗專為近期的變種病毒設計，提供了更強的保護，尤其適用於過去一年未接種新冠疫苗的人群。接種疫苗有助於降低重症、住院及患長期新冠症狀的風險，這些症狀可能在初次感染後持續存在。

美國疾病控制與預防中心(CDC) 建議，6個月及以上的人群每年接種流感疫苗，同時建議6個月及以上人士接種新冠疫苗，尤其是18歲及以上尚未接種最新加強針的人士。

參加兩場疫苗接種活動須提前預約，疫苗數量有限，打完即止。如需預約接種或瞭解詳情，請致電：212-966-0461。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多王嘉廉社區醫療中心的相關信息，請瀏覽網頁：www.cbwchc.org/index_ch.asp，瞭解更多資訊，請訪問：www.cbwchc.org。