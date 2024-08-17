現代汽車榮獲多項2024年Newsweek新聞周刊汽車大獎

現代Elantra榮獲首次新車買家最佳車款和城市居民首選車款大獎

北美現代汽車在2024年Newsweek新聞周刊汽車大獎中獲得了六項產品大獎。2024年現代Elantra榮獲首次新車買家最佳車款以及城市居民首選車款大獎。此外，IONIQ 5獲得了三項殊榮，包括未來探險家(尋求備有高科技功能車款的買家)、市郊居民，以及新手父母首選車款大獎；IONIQ 6則獲得了未來探險家首選車款大獎。今年，Newsweek周刊以與新車買家行為和駕駛印象相符的十三種心理變數(Psychographics)類別來評估入圍的車款。

北美現代汽車產品規劃與策略資深副總裁Olabisi Boyle表示：「我們的現代汽車產品融入大量的心力與人力。這些大獎是對現代汽車所有辛勤工作員工的認可。他們不斷傾聽顧客的意見，並提供設計精美、高品質，以及安全的車輛，以滿足不同顧客的需求和提供顧客應得的可靠性。無論你是處於人生的哪個階段，現代汽車都能為每個人提供合適的產品。」

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業 機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。