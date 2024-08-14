麥當勞8月13日推出全新珍藏特餐六隻趣緻杯子值得珍藏錦上添花

麥當勞8月13日推出全新珍藏杯子特餐

多年以來，我們的粉絲與麥當勞 珍藏品之間有著密不可分的連結。從快樂兒童餐附贈的玩具到相關商品、遊戲和杯子，這些珍藏品蘊含的意義遠超過物品本身，它們打開了記憶之門，讓我們回想起最難忘的麥當勞快樂時光。麥當勞現正推出珍藏特餐，其特色在六隻值得珍藏的杯子，讓粉絲通過以往偶像級的珍藏品開創全新的美好回憶體驗。

這些杯子代表粉絲的麥當勞體驗中最核心的經典級的珍藏品，例如Cowpoke McNugget Buddy (1988)和麥當勞Dragster(1993)。2000年推出的Hello Kitty Crew鑰匙鏈您收藏了嗎？如果沒有，現在就是您的最佳機會，這次將搭配全新Hello Kitty珍藏版杯子推出。

這六隻杯子共包括：

* Barbie & Hot Wheels（芭比和Hot Wheels）:這次的設計在備受追捧的Mattel玩具上添加新意，再次刺激我們的想像力。

* Beanie Babies（豆娃娃）:向90年代風行一時，嬌小玲瓏的豆娃娃致敬，這只杯子上有當時最為人喜愛，例如Golden Arches Bear（金色拱門小熊）（2004）等人物。

* Coca-Cola（可口可樂 ）:讓搭配摩登創意的經典可口可樂帶給您清涼的夏天，這款設計為麥當勞多年來和可口可樂無間的合作留下最經典的回憶。

* Hello Kitty & Peanuts（Hello Kitty和花生米）:無論是在海灘上懶洋洋的曬太陽，還是安排遠程歷險，Hello Kitty和花生米杯子帶來好友環繞的喜悅，麥當勞的珍藏品也提醒著我們溫馨無比的回憶。

* Shrek, Jurassic Park & Minions（史瑞克，侏羅紀公園和小黃人）:受到套裝電影的啟發，這隻杯子強調影片中世世代代最令人難忘的畫面和人物，當然還有將他們帶入真實生活的珍藏品。

* McDonald’s(麥當勞):粉絲從一開始就愛上Grimace Glass, Boo Buckets, Funny Fry Friends等珍藏品。所以我們當然要讓他們擁有各自的杯子來彰顯我們對這些經典珍藏品的熱愛。

麥當勞全球市場營銷和新創事業負責人Morgan Flatley表示﹕“當你好不容易拿到麥當勞那只神出鬼沒的珍藏品，或是終於將全部珍藏品收集齊全，那種滿足感難以形容。如今我們將推出最受粉絲熱愛的珍藏品，並搭配最新設計，讓粉絲可以把他們最珍貴的回憶實實在在的握在手中。這些全新珍藏杯子不但紀念我們最難忘的設計和多年來環球合作的歷程，讓忠實粉絲重享溫馨時刻，也讓新一代粉絲創造屬於自己的長久回憶。”

珍藏特餐全日供應，粉絲們只要心血來潮，隨時可以為您的收藏錦上添花。每一份特餐都包括一隻杯子和以下一個選項：

* 早餐時段的Sausage McMuffin with Egg（香腸麥滿分加蛋三明治）、Hash Brown和熱咖啡，或是* 其他時間可任選10片黃金炸雞塊或大麥克，搭配聞名於世薯條和汽水飲料。

經典收藏品重新彩色組合─麥當勞結合才氣洋溢的藝術團隊，賦予這些經典人物和組合全新創意，讓新世代的粉絲盡情享受。您可以通過Snapchat 強化後的實境體驗進入珍藏杯的世界，只需在Snapchat上掃描您的杯子或是登入McDonald’s Snapchat profile。

大紐約地區的粉絲可自美東時間8月17日中午12時起在Coney Island同樂，售完即止。請使用您的珍藏特餐杯到Dino’s Wonder Wheel 樂園免費搭乘Phoenix Roller Coaster雲霄飛車。

無論您是一位現代收藏家，只是喜歡杯子的造型，或是充滿懷舊情懷，您都可以從8月13日起在參與活動的麥當勞通過麥當勞應用McDonald’s App，堂食或是得來速，享用全新珍藏特餐。