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健信醫保CenterLight PACE 提供獨特的一站式全面醫療護理計劃

紐約訊
每年的健信醫保健康日，吸引民眾踴躍參加。
每年的健信醫保健康日，吸引民眾踴躍參加。

健信醫保CenterLight PACE是一站式全面醫療護理計劃，近年在紐約地區成長迅速，特別是在華人社區更是被更多人認識，其一站式全面醫療護理計劃-健信醫保CenterLight PACE計劃已服務紐約居民39年，近年擴大至更多地區。

健信醫保CenterLight PACE計劃覆蓋的服務包括：醫療服務，探訪護士，牙科，視力，聽力，處方藥和非處方藥(OTC)，物理治療和康復治療，家庭護理，成人日間活動中心，康樂活動和食物，醫療交通服務，針灸和更多其他服務。健信My Needs 購物卡可用於購買日常用品，如雜貨食品和清潔用品。在藥品方面，一卡全包紅藍卡和白卡覆蓋服務和處方藥。

該計劃參加資格是55歲或以上，擁有Medicaid州醫療補助計劃 (白卡)和/或Medicare聯邦醫療保險(紅藍卡)，需要在家中或在PACE中心接受超過120天的社區長期護理服務及居住在健信醫保服務範圍內的人士。

健信醫保執行總裁Tara Buonocore-Rut表示，健信醫保CenterLight Healthcare PACE的使命是提供個人化的醫護服務，幫助 55歲及以上有需要的成年人安全、獨立地在家中生活。健信醫保服務地區包括:布朗士區、布碌崙、曼哈頓、皇后區、士丹頓島、威徹斯特郡、長島納蘇郡及薩福克郡的西部。

欲知更多資訊，請致電中文專線：1-866-238-3232 (TTY 711)辦公時間：星期一至五，上午8時至晚上8時，或瀏覽 www.centerlighthealthcare.org。

醫保 聯邦醫療保險 紅藍卡

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