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黃啟源律師將於8月就一些熱點法律問題進行線上講座

紐約訊
黃啟源律師將於8月就一些熱點法律問題進行線上講座
黃啟源律師將於8月就一些熱點法律問題進行線上講座

黃啟源律師於8月將有一系列的講座上線，講座內容均是與民眾生活息息相關熱點話題。8/10週六早上10:30-11:30，講座主題：信託的基本理論以及實際操作。8/14週四晚上7:00-8:00，講座主題：購買房地產應該注意的事項。8/17週六早上10:30-11:30，講座主題：房客不付租金應該怎麼辦。內容精彩，萬勿錯過。聽眾送短訊到 (718) 688-9765表明希望參加線上講座，黃啟源律師樓會在講座前給聽眾用短訊送講座鏈接。有問題請電(718) 688-9765詢問張經理。

黃啟源律師表示過去兩年由於房地產貸款的利息居高不下，習慣兩、三年以前超級低利率的消費者對購買房地產採取觀望的態度，房地產市場在過去兩年一直低迷。今年利息趨於平穩，甚至有風聲說利率即將下降。房地產市場又慢慢地熱絡起來。房地產的買賣是人生中的大事，必須要謹慎待之。不止房屋的價格、結構、狀態以及環境很重要，在購買的過程中有很多法律上的細節也都要注意。黃啟源律師本著數十年的法律、經紀、貸款、房屋檢察員的經驗為聽眾講解有管購買房地產應該注意的事項。

房客是房地產投資人又愛又恨的對象。投資房地產的價值的多少是以該房地產的收入的多少為計算的根據。如何挑選房客、維護房東和房客之間的關繫、如何保証房客支付租金非常重要。房客積欠房租應該如何處理更是房東不可以不知道的。紐約州的房東房客法律是非常保護房客的。紐約市的房東房客法律比紐約州的法律更保護房客。房東房客法院的責任是確保房客的權利。在這種大環境下，房東應當如何保護自己的權益，確實是一項非常具有挑戰性的議題。擁有豐富的房東房客法庭經驗的黃啟源律師將在講座中詳細解答。

黃律師表示如果民眾沒有做信託，不管有沒有做遺囑，百年之後，繼承人必須聘請律師到遺產法庭，去做費時費事昂貴的遺產執行或遺囑認証。信託不止可以省掉這些麻煩，如果用到白卡免費的醫療服務，信託還可以保護民眾財產不受政府的拍賣。要是各位朋友對家屬有一定的期望，或是家屬有特殊的需要，您希望運用所有的財產來幫自己實現願望或是給家屬特殊的保護的話，那非用信託不可。要是財產的價值接近或超過紐約州或聯邦政府的遺產寬減額的話，民眾必須要使用信託來避免遺產稅。信託還有一些很重要的保護受益人的法律效果。稍微有點財產的中產階級在考慮退休遺產規劃的時候都必須要使用信託。只是信託的概念一般人都不了解，其實信託的法律原則相當簡單。功用卻非常大。沒有資深的律師的詳細解釋，一般人都沒辦法了解信託。製作信託經驗豐富的黃啟源律師會為聽眾解釋信託的基本概念以及實際的適用。

黃啟源律師為客戶提供免費的諮詢。在紐約市裡開業數十年，辦過各種疑難的民事訴訟以及非訟案件，歡迎各位來電。黃啟源律師電話(917) 709-6640

房地產 房東 紐約州

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