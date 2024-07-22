婦科癌症治療重大突破 早期診斷與預防方法新希望

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婦科癌症 是發生在女性婦科器官的癌症，包括子宮體或子宮內膜癌、子宮頸癌、卵巢癌等等。在2023年美國約有11萬新診斷案例和3.4萬死亡案例。近年來，婦科癌症的治療有重大突破和改變，為患者帶來更多的治療選擇與希望。

世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)攜手合作的線上系列健康講座已邁入第五年，旨在為讀者提供專業醫學知識及最新資訊。最新一期的線上講座《婦科癌症之診斷與治療》已於本月5日在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正上線，由紐約長老會皇后醫院婦科腫瘤 專科醫師，同時也是威爾康奈爾醫學院婦產部臨床助理教授的陳依如醫師(Yi-Ju Amy Chen, MD, MPH)擔任主講人，將透過自身的專業角度與素養，傳授廣大觀眾關於婦科癌症的預防與治療。以下為本期影片摘要：

子宮內膜癌的好發率是美國婦科癌症的第一名，也是美國亞洲女性好發癌症的第四位。主要的風險是肥胖。隨著西化飲食習慣的普及和肥胖、代謝性疾病的增加，子宮內膜癌發病率和死亡率逐年上升，且有年輕化的趨勢。早期症狀常為不正常出血，因此儘早就醫便能及早診斷。治療主要包括手術、放射治療、化療和免疫療法。雖然目前沒有理想的篩檢方式，但保持良好生活習慣、經常運動、控制體重和定期婦科檢查，並在出現異常出血時及早就醫，便可以降低子宮內膜癌的威脅。

美國婦科癌症的第二名是卵巢癌。由於早期症狀不明顯且與其他腸胃疾病的症狀相似，難以早期診斷，通常發現時已為晚期或擴散。治療主要包括手術、化療和標靶藥物。近年來針對有特定生物標記的標靶藥物大幅降低了卵巢癌的復發率，是卵巢癌治療的重大突破。雖然許多研究致力研發能早期診斷卵巢癌的方法，但目前仍無有效的卵巢癌篩檢和預防方式。已知降低風險的方法包括服用口服避孕藥、輸卵管結紮和輸卵管卵巢切除等等，但皆需與醫師詳細討論後才能進行。

子宮頸癌是第三常見的婦科癌症，其成因多與性行為感染人類乳突狀病毒（HPV）和免疫力低下有關。常見的早期症狀為陰道異常出血或性行為後出血。治療主要包括手術、放射治療、化療和免疫治療。子宮頸癌是唯一能有效預防和早期篩檢的婦科癌症。預防方法包括接種HPV疫苗、使用保險套、定期接受子宮頸抹片篩檢和不吸煙。

欲觀看陳醫師的完整講座影片，請至網址：bit.ly/2024nypq07，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後即可抽取價值$25的Amazon電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過。

紐約長老會皇后醫院與威爾康奈爾醫學院的婦科腫瘤專科外科醫師團隊在皇后區的法拉盛、 森林小丘提供全面的門診服務。該院為婦科癌症和複雜的婦科疾病患者提供專業諮詢和治療 ，包含子宮內膜癌、卵巢癌、子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、妊娠滋養細胞腫瘤、卵巢子宮腫瘤、子宮頸癌前病變等。院方團隊擅長腹腔鏡和達文西機器手臂微創手術，縮短手術後的復原時間，大幅提高術後病人的生活品質。如需服務，歡迎致電 718-303-3725進行預約。

癌症篩檢可以挽救生命！紐約長老會皇后醫院防癌服務計劃提供乳腺癌、子宮頸癌和結腸癌篩檢和後續檢查，幫助民眾取得治療和支持服務。符合資格的人士均可免費取得服務。如需服務，請致電中文熱線：718-670-2918。

欲了解更多關於紐約長老會皇后醫院的服務信息，請聯繫社區健康發展部 718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，在過去四年內發布了總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。