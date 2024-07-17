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美加補習學校秋季班開始招生 7/19前報名享7折

紐約訊

信譽卓著的紐約升學搖籃「美加補習學校」秋季班開始招生，親朋好友聯合註冊將一如往年般提供優惠：7/19前報名享7折，歡迎網上註冊或親洽法拉盛學校。

2024秋季班上課日期為9月7日至12月14日，共15個上課日，課程包括：資優英文數學進攻班，適合三至七年級學生；最新教學思維籌劃的「SAT I特攻班」，涵蓋創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；在模擬測試上提供的英文考試，尤其注重檢測學生的語法技巧、段落修改和語言表達能力，以此來補強學生的應試能力和信心；廣受好評、適合六到十年級的「創意寫作Critical Writing」課程，今年將根據年級程度分班。熱門課程還包括：適合四至七年級報讀的「資優英文數學進攻班」；提高申請大學SAT考試成績的「SAT應考班」，適合11、12年級報讀，主攻創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；適合8、9年級的「高中入學考試SHSAT進攻班」，提供模擬測試和考題講解；2024 SAT模擬考試／講解特攻班，上課時間為9月15日至10月26日，週日考試(online)、週六講解(inperson)。

「美加補習學校」自創校以來一直採用最新的教學方法，注重學生的閱讀理解並加強學生英文答題能力，同時還會著重於學生的組織理解能力，要求學生對內容能融會貫通再加以分析，盡可能地作答準確。在數學科考試上，「美加補習學校」強調思考過程、文本題及邏輯推理，要求學生靈活思考，運用腦筋去解答變化多端的考題。學校重視師資及教學考核，掌握最新教學動態並補充教材，配合最新考試趨勢，20多年來培養了無數長春藤名牌大學的子弟。

美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355，報名電話：718-961-8886、718-359-3952（週一至五六上午8:30時至下午2:30），詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。

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