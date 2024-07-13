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拿多利意外傷害律師樓專業華人代表王濤 免費法律諮詢 

紐約訊

拿多利律師樓Napoli Shkolnik 服務華人社區超過50年，無論有無身份或報稅, 公司都將為客戶爭取最高賠償。公司擅長車禍意外傷害，包括汔車，出租車，自行車，電動自行車，摩托車，Scooter事故，地鐵和巴士意外；建築工地傷害，工傷意外，滑倒摔傷，911受害賠贘，誤醫誤診等。

在美國，最為常見的意外傷害事故是：交通事故，工作意外，滑倒跌傷，誤診誤醫，產品事故，等等，涵蓋頗為廣泛。取決於責任方的目的及責任，出事方可能可以通過庭外和解或者法官判決獲得金錢上的賠償，而代表出事方的律師通常會在原告成功贏得官司後獲得賠償金的一部分。

一般來說，受傷後，保險公司可能會很快向您提出和解方案。他們知道您受傷了，需要立即的説明，以彌補您的醫療費用，彌補工作中錯過的時間，他們更願意為您提供快速現金，以換取您對他們的索賠要求。如果您還沒有與律師談過，您可能無法意識到與保險公司和解對您的法律權利的損害，包括未來的醫療費用，可能的殘疾或收入能力下降賠償，和您的生活品質的損失賠償等等。經驗豐富的律師將建議您不接受任何和解，直到您的醫療恢復達到一定程度並且所有費用都已知的情況之下。

拿多利律師樓Napoli Shkolnik 憑藉專業的律師團隊和良好的成功記錄，繼續提供卓越的法律代理服務。

歡迎諮詢華語專線：212-806-7777王濤Tao Wang

曼哈頓總公司地址：360 Lexington Avenue 11th FL, NY, NY 10017

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