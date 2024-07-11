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針對高額房地產投資人 可高達50%的節稅策略 – 7/17, 18, 19 講座 解析

洛杉磯訊

金字塔頂端的精英人士，讓上市公司Ameriprise為您量身打造一糸列主題，告訴您捍衛保有財富的策略與要訣。若您是資產過$1,300萬、年收入逾60萬的企業主和房地產投資人，在當前重稅時代，嚴謹高效的稅務規劃，能助您的財富不至於大量縮水。因此之故，敬請千萬不可錯過由三十年實戰經驗的特許財務規劃師周美懿主持，由多位專家精心策劃，訂於7/17, 18, 19在洛杉磯所舉辦的一連三天免費講座。屆時分析師將為來賓做出針對性分析研判之可行方案，機會難得，千祈把握。

上述講座第一大主題： 何謂成本分離策略（Cost Segregation）？  1. 瞭解為何成本分離的判別，可以幫助房地產投資人增加所得稅扣抵額，進而少付稅的節稅策略，竟然不被廣泛利用的原因？此乃誤區，聽聽專家怎麼說。 2.從不同規劃視角來評判，何種類別的房地產可以高效利用成本分攤策略，來達到省稅的目的？ 3.當出售房產必須面臨的折舊回吐（Recapture）所帶來的所得稅額外負擔，可以透過1031交換來緩解嗎？

其他兩大主題尚有第二大主題： 如何搭配高效稅務策略來緩解高成長資產出售後的稅負挑戰。 1.分析探討幾項規劃，助您守住累積的財富。2. 大幅度少付或免除資本利得稅，為何對於正在考慮退休或者已退休人士至為重要？ 3.若打算透過出售資產來支付未來長期護理的開銷，現在就得提早佈署來減免資本利得稅。第三大主題：助您退休如您願 1.長壽的前提下，繼續享有無財務上的憂慮。2. 長期護理面面觀。3. 傳承後代並避免國稅局成為您身後繼承人之一。

線上或現場實體講座：

第一場：7月17日 星期三 4pm 至 5:45pm（只有線上, 全埸英文）

第二場：7月18日 星期四 4pm 至 5:45pm（只有線上，主要中文）

第三場：7月19日  星期五4pm至 5:45pm  (只有現場實體，主要中文）

地點:  DoubleTree by Hilton, 888 Montebello Blvd., Rosemead, CA 91770, USA

報名截止日期: 7月16日星期二12:00pm，報名電子郵箱：[email protected]

來賓可以報名實體面對面或線上Team講座。Ameriprise將通過電子郵件確認訂位元。上述兩場教育講座無須付費。主辦人保留拒絕的權利，不招待投資金融保險專業人員。

投資 退休 房地產

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