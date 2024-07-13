我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12寶爸馬斯克不滿足 遭爆想「捐精」發展火星人口

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

麥當勞與當紅日本動漫JUJUTSU KAISEN（咒術迴戰）攜手合作推出全新應用程式專屬特級香蒜醬

紐約訊
麥當勞與當紅日本動漫JUJUTSU KAISEN（咒術迴戰）攜手合作推出全新特級香蒜醬，自7月9日起在麥當勞應用程式獨家供應。
麥當勞與當紅日本動漫JUJUTSU KAISEN（咒術迴戰）攜手合作推出全新特級香蒜醬，自7月9日起在麥當勞應用程式獨家供應。

請準備好和我們最愛的的咒術法師無邊的法力做好連接，麥當勞與“JUJUTSU KAISEN”（咒術迴戰）攜手合作推出全新特級香蒜醬，自7月9日起在麥當勞應用程式獨家供應。以麥當勞日本公司的經典黑蒜醬為靈感而開發的這款特級香蒜醬為我們堅強的醬料陣容再添生力軍，除了大蒜和醬油的香氣外，還有淡淡甜味讓口感更均衡滑順。

這款全新醬料的包裝以倍受粉絲追捧的8個動漫系列角色作為瓶蓋的獨一無二設計特色，若全部收集齊全，保證讓您法力無邊。

* Yuji Itadori–千年難見的奇才，不但能夠抵抗Sukuna的毒藥，而且成為他的人體船隻。

* Megumi Fushiguro–以二年級法師註冊的天才，而且是唯一在入學第一年就獲准單獨執行任務的學生。

* Nobara Kugisaki–從鄉下來到東京，意志力超人一等的三年級咒術法師。

* Satoru Gojo–東京咒術高校最厲害的特級法師和教師。

* Kento Nanami–Gojo後期生，雖然成為受薪族，隨後回到東京咒術高校成為一年級法師，是所有成年人中最年長者。

* Suguru Geto–超強惡魔等級的法師，目的在創造沒有人類存在，專為法師而建立的天堂。

* Mahito–來自人類的咒語，觸摸一個人的靈魂就可改變他的樣貌。

* Sukuna–千年前存在的國王，即使死後仍然威脅著世界。

只需通過麥當勞應用程式選購黃金炸雞塊（Chicken McNuggets）或是您最喜愛的餐點，就可免費得到特級香蒜醬作為搭配，這樣的美味連法師都愛不釋手。每一次選購特級香蒜醬都可開啟30天免費通過Crunchyroll觀賞“JUJUTSU KAISEN”（咒術迴戰）全集和您喜愛的其他日本動漫節目。適用Crunchyroll試用期間有關條件與限制。

請自7月9日起擴大您的領域，打開麥當勞應用程式，點選美味的特級香蒜醬，並且完整收集您最喜愛的“JUJUTSU KAISEN”（咒術迴戰）角色，時間有限，售完為止。

麥當勞 動漫 日本

上一則

紐約台山寧陽會館換屆 伍堅石當選新任主席

下一則

3中學推反仇恨課程 或將擴展至其他公校

延伸閱讀

日本採購美國長程巡弋飛彈 2027年度前部署

日本採購美國長程巡弋飛彈 2027年度前部署
澳洲禽流感鬧蛋荒 麥當勞扛不住：縮短早餐供應時段

澳洲禽流感鬧蛋荒 麥當勞扛不住：縮短早餐供應時段
麥當勞前員工分享心得 最推薦點的品項是這個

麥當勞前員工分享心得 最推薦點的品項是這個
別錯過…麥當勞星期五送免費薯條 一直到年底

別錯過…麥當勞星期五送免費薯條 一直到年底

熱門新聞

紐約華女暗網買兇謀殺情人妻女， 遭逮捕和指控。(路透)

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

2024-07-08 14:05
華女求職遇詐騙，感嘆騙徒的手段愈來愈具創意且高明。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vincenzo Malagoli）

獨／華女錄取高薪工作 一細節驚覺遇詐嘆：手法高明

2024-07-09 19:55
市長亞當斯宣布將推行官方垃圾桶，並要求九個單元以內的小型住宅房東必須購買。(市長辦公室提供)

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

2024-07-09 12:36
一名疑似醉酒的司機將車輛開進紐約市下東區(Lower East Side)的公園，造成兩人死亡、七人受傷。(取材自X/@ScooterCasterNY影片截圖)

曼哈頓國慶燒烤 5000磅皮卡衝撞 母子等3人枉死

2024-07-05 15:48
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
康尼島海灘5日晚傳出有一對游泳的姊妹溺水身亡。(取自citizen截圖)

遇暴雨仍繼續游泳 救生員已下班 紐約2姊妹康尼島溺斃

2024-07-06 16:00

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷