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紐約第一銀行歡慶36周年 推出定存優惠利率

紐約訊
圖：紐約第一銀行法拉盛總行(上)，北方大道上的貝賽分行(下)。
圖：紐約第一銀行法拉盛總行(上)，北方大道上的貝賽分行(下)。

總行位於法拉盛緬街、穩健經營於社區的紐約第一銀行(Amerasia Bank)，為歡慶36周年，現推出定存6個月、9個月等存款優惠利率，供僑胞投資理財參考，歡迎各界人士致電、前往諮詢。

這次推出的定存存款優惠利率，6個月年溢率為5.15%、9個月年溢率為5.20%；上述年溢率(Annual Percentage Yield)於6/24/2024起生效。定存帳戶最低存款額為$2,500，提前領取需支付罰款。該銀行保有隨時更改年溢率的權利，恕不另行通知，詳情請洽紐約第一銀行諮詢。

成立於1988年的紐約第一銀行，以穩定、保守的經營理念，與社區一起走過多次的金融風暴及危機（如2009至2011年間的金融風暴），並於2011年被權威機構SNL Financial（現為S&P Global Marketing Intelligence）評比為2011年全美小型銀行第一名（該銀行從2009年連續11年被評比為前50強小型銀行），連續二年被Financial Management Consulting評比為紐約州125家銀行中整體表現第一名，並受Bauer Financial連續多年評為最高等級的五星級銀行。從那時之後10多年來，保守穩健的經營風格讓紐約第一銀行贏得多個獎項肯定及佳評回饋。

30多年前來到法拉盛設立銀行的紐約第一銀行，幫助了眾多初來乍到、不熟悉美國金融規定的新移民，以熟悉的語言協助新舊移民面對不熟悉的金融、投資環境，36年來秉持著「保守經營、穩定成長、信用第一、服務第一」的經營理念服務社區，與社區共創並見證過去30多年來社區的成長與繁榮。

紐約第一銀行在2021年於貝賽北方大道及貝爾大道東北角開設貝賽分行，分行位於交通便利處，停車方便，利於長島及東皇后區的民眾。分行裡除了有講華語的行員外，另有講韓語的行員，銀行業務包括商業及個人存款、商業房貸、個人貸款及保管箱等。

紐約第一銀行紐約各分行地址，法拉盛總行：41-06 Main Street, Flushing，電話：718-463-3600；貝賽分行地址：214-01 Northern Blvd., Bayside，電話：929-548-0100；艾姆赫斯特分行地址：86-26 Broadway，電話：718-505-0005。有關該銀行詳細資訊及其他分行資訊，請瀏覽官網：www.amerasiabank.com。

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