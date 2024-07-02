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美國民安隊歡慶19屆就職典禮表彰14位對社會特殊貢獻人士

紐約訊
美國民安隊22日晚上假座曼哈頓華埠喜運來酒家舉辦第十九屆職員就職及少年團成立十八週年典禮暨表彰晚會。圖為全體出席之隊員合影.
美國民安隊22日晚上假座曼哈頓華埠喜運來酒家舉辦第十九屆職員就職及少年團成立十八週年典禮暨表彰晚會。圖為全體出席之隊員合影.

美國民安隊6月22日晚上假座華埠喜運來酒家舉辦第十九屆職員就職及少年團成立十八週年典禮暨表彰晚會。同時表彰14名對社會有特殊貢獻的中外人士，及三位榮獲2024年度獎學金的高中生。

晚會當晚，美國民安隊總監督紐約州眾議員威廉寇頓頒獎給十四位對社區作傑出貢獻的各族裔人士，包括（1）紐約市員警總局營運副總局長卡茲．多特裡；（2）紐約州法院官員協會主席鄧尼斯奎克（3）紐約州列治文縣刑事法院法庭官員保羅．阿卡蒂少校；（4）終身成就獎中華公所朱超然主席；（5）年度最佳醫療保健機構：第一保健；（6）紐約華埠同濟會黎翠雯會長；（7） 年度最佳教育家96初中校長愛琳．赫魯索；（8）紐約市警62分局副督察劉志強局長；（9） 年度最佳社區機構：華人健康協會陳麗娜會長；（10）紐約州保守黨執行委員會委員，本屆董事狄鍾琪兼獎學金委員；（11）本屆榮譽議長陳麥潔明兼獎學金委員；（12）本屆藝術顧問李藝蕾兼獎學金委員；（13）本屆榮譽顧問王宛頤兼獎學金委員；（14）本屆醫學顧問蔣威廉醫師兼獎學金委員。

當晚並舉行油畫義賣，為來年低收入家庭的優秀高中生獎學金籌款。負責獎學金項目的羅添福先生呼籲大家踴躍捐獻，積極為民安隊獎學金計劃捐款。

美國民安隊始創人、行政總監楊大衛表示，創辦美國民安隊的理念源自香港民安隊，目的是保障社區民眾安全，救急扶危。自成立以來，得到各地華人社區廣泛支持，至今已發展成一個500多人的社會服務團體。最近因全美各地槍擊案不斷發生，仇恨犯罪高，民安隊有意在華裔聚居的地區範圍增設更多的服務，以協助維護社區安全，積極參與各樣救援工作，可以為來美的新移民和居住在社區的民眾提供全方位的協助。

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