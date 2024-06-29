北美洲台灣商會聯合總會第 36 屆理監事會議在紐約盛大舉行

北美洲台灣商會聯合總會第 36 屆理監事會議在紐約舉行圓滿成功，並史無前例「包場」紐約時代廣場供數百名台商合影留念。

北美洲台灣商會聯合總會第36屆第三次理監事會議於6月20日至24日在紐約法拉盛盛大舉行，來自全美及加拿大 的600多位台籍商界菁英齊聚一堂。北美洲台商總會是台灣與美國、加拿大之間經貿與外交的重要橋樑，今年上旬特別由總會長江俊霖帶領，前往華府國會山莊拜會逾50位國會議員，其中包括前眾議院議長裴洛西女士，並於加拿大渥太華拜會加國國際貿易部長伍鳳儀(Mary Ng)及多位加拿大參眾議員。

江俊霖總會長表示，此次會議的重點圍繞在AI 科技與經貿議題，期間舉辦了多場主題論壇，包括AI與藝術收藏論壇、台美商機論壇、稅務講座、新創之星選拔等。參議院多數黨領袖 Charles Schumer及多位國會議員致函祝賀，參議員John Liu、眾議員Anthony D'Esposito、Grace Meng、Brandon Williams、Iwen Chu親自出席，這展現了美國政界對台灣政府的高度重視，商會也發揮了強化和穩定台美關係的重要影響力。主辦單位這次特別與紐約市政府協調，史無前例「包場」紐約時代廣場供數百名台商合影留念，江俊霖對此向紐約市政府表示感謝。

此次會議還得到了僑務委員會徐佳青委員長的支持，江俊霖表示：徐佳青親自出席每日的活動，並與現場美國政要互動熱烈，讓台灣與美國的關係更加緊密，令北美台僑倍感溫暖和感動。徐佳青致詞時表示：感謝北美台商總會多年來協助台灣外交、經貿不遺餘力，並特別呼籲希望未來可以加強遊說美加重要法案，協助台灣企業進入美國市場，並促進台美青年深度交流。現場台僑更喊出「史上最佳委員長」呼應。

此外，江俊霖總會長表示外交部長林佳龍特別致電，希望台商聲援台灣邦交國瓜地馬拉咖啡 遭中國禁止進口的事件。為此，主辦單位特別安排了專門進口瓜地馬拉咖啡的台灣廠商在會場設攤推廣，並呼籲所有參與者大力支持購買瓜地馬拉咖啡，以實際行動聲援台灣的邦交國。

江俊霖總會長在會議上指出，北美台灣商會不僅是一個商業平台，更是一個增進台美交流、促進雙邊合作的重要力量。過去一年，商會在各項活動和計劃中取得了顯著成果，特別是在推動AI技術應用、促進經濟合作方面，成效卓著。江俊霖總會長表示AI技術在未來的應用將是無限的，希望大家能夠抓住這一機遇，推動自身企業的發展。

主辦單會表示此次大會及周邊會議圓滿成功，與會者就台美兩地的商業機會展開了深入討論，並分享了許多實用的經驗和建議。江俊霖總會長表示，德州達福商會陳世修將接任總會長一職，期盼交棒後能繼續促進了台美兩地商界、政界的交流與合作。