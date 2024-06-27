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馬艷青女西醫內科專科 提醒帶狀皰疹預防及治療

紐約訊
圖： 移民局指定移民體檢醫生的內科專科馬艷青女西醫，接受各種保險，無保險者優惠
圖： 移民局指定移民體檢醫生的內科專科馬艷青女西醫，接受各種保險，無保險者優惠

馬艷青Yanqing Ma. MD, PhD女西醫，多年來全方位提供中英文內科與家庭科醫師的服務。日前，馬醫生為了提供病患好的醫療服務，喬遷至法盛MAPLE街上全新診所大樓，提供患者更安全舒適的醫療服務。專業細心的馬醫師，有鑑患帶狀皰疹而上門求診的病人頓時增多，並且年齡層一直在下降，再三提醒各界要加強對帶狀皰疹的預防及治療。

馬醫生表示，近年來，帶狀皰疹的病患年齡層有斷下降的趨勢，除了年齡、天氣交替等自然因素之外，心裡的壓力增加亦免疫力下降的關鍵。馬醫生進一步說明： 帶狀皰疹是由水痘帶狀皰疹病毒引起的急性炎症性皮膚病。其特徵為簇集性水皰沿身體一側周圍神經呈帶狀分佈，伴有顯著的神經痛及局部淋巴結腫大。在美國每3人就有1人一生中會得此病。所以注意帶狀皰疹預防及治療，是對自己和家人都重要的保健必要知識。神經痛為帶狀皰疹的一大特點，疼痛性質呈持續性燒灼痛或針刺樣劇烈疼痛。病毒感染後以潛伏形式長期存在於神經節細胞中，當抵抗力降低時病毒從一個或數個神經節沿相應的周圍神經到達皮膚，引起復發感染，即帶狀皰疹。患發水痘後能再發帶狀皰疹，帶狀皰疹一般患病後2-4周痊癒，但可以發生嚴重併發症，如皰疹局部破損後可能併發細菌感染。若帶狀皰疹病損發生於特殊部位，例如眼部，則可能導致嚴重後果。倘若繼發細菌性感染後，可引起全眼球炎，甚至腦膜炎；病後出現視力下降、失明、面癱等後遺症。由於老年人對VZV的細胞介導免疫反應表現為選擇性並漸降低，因此老年人帶狀皰疹的發病率、嚴重程度及併發症都較高。目前帶狀皰疹可以由帶狀皰疹疫苗來預防。美國疾病和控制中心(CDC)建議60歲以上的成年人接受1劑帶狀皰疹疫苗，以幫助預防疾病及其潛在的破壞性的併發症，包括皰疹後神經痛。現在幾乎所有保險公司都承擔60歲以上帶狀皰疹疫苗。部分保險公司承擔50-60歲成年人疫苗。

馬艷青女西醫Yanqing Ma. MD, PhD, 學經歷豐富，專精內科全科，擅長於高血壓，糖尿病，高膽固醇，花粉過敏，哮喘，貧血，肝炎，胃腸病，關節炎，尿道炎，皮膚病，性病，骨質疏鬆，破傷風，帶狀皰疹等。診所配備全套心肺功能檢查、胃菌檢查及各種實驗室檢查及各種預防針注射，各類體檢，是移民局指定移民體檢醫生。馬醫生日前擴大服務僑界，特喬遷至法盛全新的醫療大樓136-20 Maple Ave Suite 203, Queens, NY 11355 ，看診時間為每日上午9時至下午5時，週日需預約，接受多種保險，無保險者優惠。電話：718-886-7998。

保險 疫苗 併發症

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