美國民安隊6月22日舉辦19屆職員就職慶典晚會

美國民安隊6月13日宣布，將於6月22日晚上6時，在曼哈頓華埠喜運來酒家舉行典禮暨表彰晚會。

為表彰各界傑出人士並為明年優秀高中生獎學金籌款，美國民安隊6月13日於華埠 舉行記者會，宣佈將於6月22日（週六）晚上6時假座曼哈頓華埠喜運來酒家舉辦第十九屆職員就職及少年團成立十八週年典禮暨表彰晚會。

屆時民安隊將表彰14名對社會有特殊貢獻的中外人士，及三位2024年度獎學金得主的高材生，並為明年紐約市五大區選拔出高中優異生頒發獎學金籌款作準備。

美國民安隊始創人、行政總監楊大衛表示，創辦美國民安隊的理念源自香港民安隊，目的是保障社區民?安全，救急扶危。自成立以來，得到各地華人 社區廣泛支持，至今已發展成一個500多人的社會服務團體。最近因全美各地槍擊案不斷發生，槍械暴力大增，仇恨犯罪仍高居不下，民安隊有意在華裔聚居的地區範圍增設更多的服務，以協助維護社區安全，積極參與各樣救援工作，可以為來美的新移民和居住在社區的民眾提供全方位的協助。

民安隊董事會吳寶淳主席表示，民安隊多年來為社區所作貢獻有目共賭，不僅在災難及意外發生時挺身而出，幫助社區居民度過難關，在需要時向社區提供安全應急教育講座，為民眾提供 CPR,FIRST AID急救證書訓練，還經常舉辦各項安全教育外展活動。如今，民安隊更要擴展服務範圍，希望廣大有志人士來積極參加及大力支持。隨著華人居民人口增長最多，用以保障社區安穩的資源，需求亦相應增加，民安隊就是這樣的人力資源，也給華人帶來更多正面形象和正能量，呼籲社區各界人士積極捐助及支持，讓民安隊得以更好地服務社區。

晚會當晚，紐約州 眾議員威廉寇頓將會頒發十四位對社區作傑出貢獻的各族裔人士，包括（1）紐約市員警總局營運副總局長卡茲．多特裡；（2）紐約州法院官員協會主席鄧尼斯．奎克（3）紐約州列治文縣刑事法院法庭官員保羅．阿卡蒂少校；（4）終身成就獎中華公所朱超然主席；（5）年度最佳醫療保健機構：第一保健；（6）紐約華埠同濟會黎翠雯會長；

（7）年度最佳教育家96初中校長愛琳．赫魯索；（8）紐約市警62分局副督察劉志強局長；（9） 年度最佳社區機構：華人健康協會陳麗娜會長；（10）紐約州保守黨執行委員會委員，本屆董事狄鍾琪兼獎學金委員；（11）本屆榮譽議長陳麥潔明兼獎學金委員；（12）本屆藝術顧問李藝蕾兼獎學金委員；（13）本屆榮譽顧問王宛頤兼獎學金委員；（14）本屆醫學顧問蔣威廉醫師兼獎學金委員。

當晚將為來年低收入家庭的優秀高中生獎學金籌款。負責獎學金項目的羅添福先生呼籲大家踴躍出席當晚活動，積極為民安隊獎學金計劃捐款。晚會定於6月22日（週六）下午6時假座華埠喜運來大酒家舉行，每位150元，詳情請致電：1-917-681-4489 查詢。