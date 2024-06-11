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溫馨護理公司提供24小時家庭護理服務 紐約州註冊執照

紐約訊

溫馨護理公司(Healthy Life Home Care Inc) 是一所由紐約註冊執照的護理公司。該公司服務區域涵蓋紐約五大區：布碌侖、皇后區曼哈頓、布朗士、史丹頓島、長島納蘇郡。

溫馨護理公司提供24小時家庭護理服務，對於長者和殘障者來說可謂是特大的喜訊及福音。該公司經政府批准，獲得為嚴重功能障礙的白卡持有者提供更高級的護理計劃，其特點:護理時間長、護理員福利更佳。殘障者可能的情況:老年癡呆症、多種原因引起的癡呆外出走失，不能找回家、巴金森、行走困難、 高危摔倒、健忘失去自理能力等。像:中風癱瘓、大腦損傷、小腦萎縮等等。

溫馨護理公司為長老和殘障者提供全方位周全的醫療及非醫療護理服務，使長老和殘障者能夠安心在家中享受服務，並保證其日常生活更溫馨、更安全、更愉快。溫馨護理公司是最適合長老和殘障人士、一站式服務中心，醫療保健/複健。團隊包括專業醫師、物理治療師、藥師、營養師，為長者和殘障朋友提供服務，並設置治療室，由複健人員為長者和殘障朋友提供物理治療 ，強化身體機能。生活護理照顧：專業的護理人員，讓長者和殘障朋友獲得最完善的護理照顧、飲食起居、生活細節協助及身心健康狀況。醫療設備：提供醫療設備在家使用。轉診流程：可以由醫生、醫院、療養院、家庭成員或朋友轉介到溫馨護理公司。

長老和殘障者像在自己熟悉的環境當中，享有溫馨照應；護理公司常舉辦讓身心愉快的朋友聚會、活動、取得照顧訊息與資源，最溫馨、最方便、最適合長老和殘障，福利最佳。

長者及殘障朋友可自行選擇個人護理計畫（CDPAP），讓他們能在自己熟悉的家庭環境下得到最好的照顧，CDPAP計畫是一個醫療補助計畫，為需要家庭護理的護理者，包括家庭成員、朋友鄰居或家裏滿21歲以上的孩子等，方便得到自己信賴人的護理服務與照顧，病人可選家人、朋友作為自己的家庭護理，無需證書。溫馨護理公司現正免費申請長/短期家庭護理服務，急需五大區護理人員。讓他們能在自己熟悉的家庭環境下得到最好的照顧，為您最親愛的家人提供最個性化的家庭健康醫療服務。

溫馨護理公司(Healthy Life Home Care Inc.)現正高薪聘請持牌護理員，薪高糧凖，有醫療、獎金、交通津貼等福利，工作時間靈活，多工選擇。歡迎帶老人家加入，並免費為老人家申請家庭護理服務。年老體弱或傷殘人士持有白卡或紅藍卡者，均可申請政府免費家庭謢理員，歡迎加入溫馨護理公司。

溫馨護理公司護理員精通：粵語、臺山話、國語、福州話、英文。

電話: 929-405-4035 (皇后區)

347-634-9657 (唐人街)

718-839-0376

布碌侖地址：8701 18th Ave., Brooklyn NY 11214

曼哈頓唐人街地址: 71 Eldridge St., New York NY 10002

皇后區地址: 3164 Steinway Street, Astoria NY 11103

皇后區 福利 曼哈頓

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