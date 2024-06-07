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法路通律師樓高爾夫邀請賽完滿舉行

紐約訊
「法路通律師樓高爾夫邀請賽」吸引了上百位選手參賽。
「法路通律師樓高爾夫邀請賽」吸引了上百位選手參賽。

由臺高俱樂部主辦的「法路通律師樓高爾夫邀請賽」日前在長島Willow Creek Country Club鄉村俱樂部球場完滿舉行。比賽由法路通律師樓的張富強律師獨家贊助，法拉盛社區聞人---皮膚科醫生崔健（James Cui）喜摘總杆冠軍，他醫生當得好，難得球也打得好，多才多藝。

「法路通律師樓高爾夫邀請賽」吸引了上百球友參加，經過一天的比賽，結果如下： 總杆冠軍： 崔健；淨桿獎（Low Net）： A組第一名Jing Li、第二名 Simon Chung、第三名Lily Ying，B組：第一名Rex Xie、第二名Sherry Lin、第三名Sun Fan凡、第四名Liao,Pinhai、第五名Sophia Yao。最近洞獎（Nearest Pin Winners）: Simon Chung、Eric Huang、Paul Hsiao、Leon Li、Judy Luo，最長開球（Longest Drive）：Michael Leng、Linda Tan、Simon Chung，中線獎：John順陳。

法路通律師團隊由10位以上律師及超過20位助理和專業人士組成，張富強律師專精地產開發和交易，耿婷律師專精移民，蔡壁徽律師擅長訴訟糾紛處理，楊司律師專長資產規劃。團隊成員背景多元化，持有美、中、台、港等地律師執業執照，也具備金融、商業、會計、管理等專業知識。律師樓電話：718-321-7130；地址：39-07 Prince St., Ste 4B, Flushing, NY 11354。網站：ZhangLaws.com。更多精彩比賽圖片：https://photos.app.goo.gl/CHLR35KwS2KmyoJN8。

法拉盛社區聞人---皮膚科醫生崔健喜摘總杆冠軍（右二），由獨家贊助比賽的張富強律...
法拉盛社區聞人---皮膚科醫生崔健喜摘總杆冠軍（右二），由獨家贊助比賽的張富強律師（右一）頒獎。

長島 法拉盛 移民

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