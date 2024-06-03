珍奶經濟融入設計 陳關文介紹不一樣的台灣

設計師陳關文。（圖片來源：陳關文提供）

台灣設計師在紐約結合歷史背景與飲食文化，透過創作將台灣的文化介紹給美國的讀者。從綜藝節目到珍珠奶茶，設計師陳關文以流行文化為靈感，由淺入深探討台灣與美國的文化交集。

來自台北的陳關文在大學畢業之後來到紐約研讀互動設計，一開始也受到很大的文化衝擊。「我花了很長一段時間融入紐約與人交流，卻發現我從沒有想過要如何用英文介紹我的文化背景。」相對於其他亞洲文化，台灣的特色經常與其他鄰近文化混淆，他也發現雖然近年來美國人對於台灣逐漸熟悉，但許多知識仍處於皮毛階段，並未有深入的理解。陳關文笑說，「總不能都是我在學習美國文化，我也要把屬於台灣的文化推廣給美國的朋友們。」從碩士期間，他便致力於透過各種媒材來轉譯台灣故事，從建立關於台灣同志 運動史的互動式網站，到結合類似曾風行台灣的綜藝節目「娛樂百分百」風格的數位劇場演出，陳關文想把更非主流，更不為人知的台灣故事帶給美國的觀眾。

陳關文的漫畫被收錄在I Don’t Do Comics創作誌中。（圖片來源：I Don’t Do Comics 出版社）

今年中，陳關文創作的單頁漫畫「Ready?」被加拿大 出版社 I Don't Do Comics 收入最新一期的漫畫合輯中，以抽象且富有情緒的筆觸，描繪一對戀人決定鼓起勇氣，背起行囊一同前行。他稱此作品是受到台灣酷兒運動啟發而創作。「2019年同婚通過時我人在現場，看到身邊的情侶夥伴們充滿希望和期待的眼神我大受感動，所以決定把這樣的心情化為此次的創作。」

而關心飲食議題的他也即將在今年夏天推出一本關於珍珠奶茶與台灣文化的小誌「BOBA」，以台灣隨處可見的手搖杯切入，來討論較少人了解的台灣文化。近年來珍珠奶茶在美國蔚為風潮，隨處都可以看到年輕朋友人手一杯，然而很少人了解手搖杯在台灣不僅僅是一杯飲料，更蘊藏政治、經濟與文化的縮影。 例如在小誌中，他以曾蔚為風潮的手搖杯品項「百香果QQ綠茶」為題，討論台灣經濟上經常發生的一窩蜂浪潮。陳關文說：「這些故事很難在英文的媒介裡找到，但我覺得這種支微末節的小故事，更能彰顯台灣充滿人情味的文化。」

即將推出的 Boba 小誌的封面模擬。（圖片來源：陳關文提供）

I Don’t Do Comics 雜誌已在加拿大發行並於網路商店販售，而珍珠奶茶小誌「BOBA」即將於六七月於紐約各大藝文書店 販售，詳細資訊請見其個人社群平台。