健信醫保CenterLight PACE一站式全面醫療護理計劃

健信醫保健康日，吸引民眾踴躍參加

健信醫保 CenterLight PACE是一站式全面醫療護理計劃，參加資格是55歲或以上，擁有Medicaid州醫療補助計劃 (白卡)和/或Medicare聯邦醫療保險 (紅藍卡 )，需要在家中或在PACE中心接受超過120天的社區長期護理服務及居住在健信醫保服務範圍內的人士。

健信醫保執行總裁Tara Buonocore-Rut表示，健信醫保CenterLight Healthcare PACE的使命是提供個人化的醫護服務，幫助 55歲及以上有需要的成年人安全、獨立地在家中生活。健信醫保為紐約居民服務已超過39年，近年在華人社區的服務發展迅速，深受客人及家屬的好評，雖然今年紐約州的預算案對健保行業充滿挑戰，但相信大家能同心協力，為社區提供好的健保服務。健信醫保服務地區包括:布朗士區、布碌崙、曼哈頓、皇后區、史丹頓島、威徹斯特郡、長島納蘇郡及薩福克郡的西部。

健信醫保CenterLight PACE計劃覆蓋服務：醫療服務，探訪護士，牙科，視力，聽力，處方藥和非處方藥(OTC)，物理治療和康復治療，家庭護理，成人日間活動中心，康樂活動和食物，醫療交通服務，針灸和更多其他服務。

健信My Needs 購物卡可用於購買日常用品，如雜貨食品和清潔用品。在藥品方面，一卡全包：紅藍卡和白卡覆蓋服務和處方藥。

欲知更多資訊,請致電中文專線:1-866-238-3232 (TTY 711)辦公時間:星期一至五,上午8時至晚上8時,或瀏覽 www.centerlighthealthcare.org .