百康仁德CEO強調亞裔社區健康資源不足為弱勢群體提供高質量醫療服務

百康仁德CEO朴俊醫生

由於語言和文化的差異、有限的社會經濟條件，很多亞裔 難以獲得優質的醫療和健康資源。在亞太裔傳統月期間，紐約百康仁德醫生集團的首席執行官朴俊醫生（Richard Park, MD）與飛達利斯健保（Fidelis Care）進行了對話，內容提及了他對提升亞裔社區醫療服務方面的看法和貢獻。

朴俊醫生回顧了自己在法拉盛的成長經歷。他說自己年少時由於家境不好，他的母親在炸魚店工作，衣服上總有一股魚腥味。他帶母親去診所看病時，不時會有被診所員工怠慢的情況。這使他決心要為經濟條件不好的亞裔社區提供更優質和親切的醫療服務。

朴俊醫生指出，許多亞裔，特別是新移民 ，由於語言障礙，在獲取健康信息方面遇到了很多挑戰。此外，一些傳統的文化觀念——例如對心理健康問題的自卑感，也導致部分亞裔不願及時尋求醫療幫助。此外，社會經濟地位也是一個重要因素。來自低收入家庭的亞裔群體往往面臨醫療資源缺乏，以及獲取疾病防護和健康教育信息的限制。

為了面向弱勢亞裔群體提供高質量的醫療服務，在2019年，朴俊醫生與一群華人 醫生一起成立了Rendr百康仁德醫生集團。該集團專注於提供“標準化”的服務，在醫療質量、服務態度等方面統一管理。在提供優質醫療服務的同時，百康仁德也為患者提供各類健康資訊，希望幫助他們防病於未然。

朴俊醫生表示，以家庭為重、尊愛長者的觀念在亞裔傳統文化中占據重要地位。第一代移民的艱苦打拼幫助他們的下一代實現了社會經濟地位的提升。朴俊醫生稱：“我們的父母日夜辛勤工作，他們可能從未想像過我們會成為醫生、律師、工程師等專業人士。現在，是我們回報和支持上一代的時候了。”

朴俊醫生強調，百康仁德以此為目標和使命，在尊重亞裔的尊嚴和文化的基礎上，為各個年齡段的群體提供身體和心理的健康雙重保障。目前，百康仁德已發展為紐約市最大的綜合性華人醫生集團。該集團擁有200多名醫生和助理醫生，他們在位於布魯克林、曼哈頓、皇后區、史丹頓島和長島納蘇郡的100多家診所服務近20萬民眾提供最優質、親切的醫療服務。歡迎瀏覽網頁https://www.rendrcare.com/zh_hk/查找您附近的醫生。