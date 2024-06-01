法拉盛醫美專精身體及面部血管治療 紅血絲、蜘蛛靜脈、網狀靜脈、毛細血管擴張

Cutera鐳射治療能快速有效的治療紅血絲、蜘蛛靜脈、網狀靜脈、毛細血管擴張。

法拉盛 醫美中心(Flushing Medical Spa)針對身體及面部的紅血絲、蜘蛛靜脈、網狀靜脈、毛細血管擴張等，提供的Cutera鐳射血管解決方案得到患者的高度肯定，其快速有效的治療能夠有效地治療面部和身體的淺表和深部血管病變。尤其能快速有效的針對不需要的藍色，紅色和紫色血管病變，適用於所有皮膚類型。

法拉盛醫美中心就患者常見的Cutera鐳射治療問題提出的問題回答如下：

（一)哪些類型的靜脈可以治療?

Cutera鐳射可以從身體的各個部位去除難看的靜脈。細小的面部靜脈(或“毛細血管擴張”)可以快速治療，不會造成瘀傷或併發症 。蜘蛛靜脈和大的藍色腿部靜脈也可以治療效果很好。多節性靜脈曲張不是很好的選擇。請與醫生面診，幫助你確定哪些血管可以治療和最佳治療方案。

（二)需要多少次治療？

通常，患者發現一到兩次治療就足夠了。然而，必要的治療次數取決於被治療血管的數量、顏色和大小。由於個人結果不同，請向您的醫療專業人員詢問您的具體情況。

（三)治療後會發生什麼?

治療後，可能會出現紅腫或瘀青。當治療較大的靜脈時，深色或褐色色素可能在治療後持續幾周或幾個月。接受腿部靜脈治療的患者應在短時間內穿支撐襪。

（四)可能的副作用是什麼?

雖然許多患者報告幾乎沒有任何副作用，但最常見的是皮膚輕微發紅和局部腫脹。這些影響通常持續不到24小時。一些患者可能會出現瘀傷，在極少數情況下，可能會出現水泡。請向您的醫生諮詢有關治療的益處和風險的完整資訊。

（五)治療後對我的活動有什麼限制嗎?

患者通常會立即恢復正常活動。然而，建議您在治療後的24小時內避免劇烈活動，如要劇烈運動，建議暴露在陽光下的皮膚治療區域使用防曬霜。做好防曬是很好的防護。

（六)我什麼時候能看到結果?

大多數患者接受治療的2-6周內看到顯著的改善。然而，你的最終結果可能幾個月都不明顯。隨著時間的推移，可能會出現新的靜脈，但這些靜脈也可以用Cutera去除。

有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。 預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）