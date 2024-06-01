QUEENS RISING《皇后崛起》文藝活動慶祝第三年回歸

《皇后崛起》去年在皇后夜市的戶外演出。

以聚焦皇后區 表演藝術家為特色的QUEENS RISING《皇后崛起》慶典活動，將於於 6 月 1 日星期六在法拉盛 市政廳拉開序幕，為期整個六月份，是一個慶祝皇后區文化和創意多樣性的多學科藝術節。

今年的QUEENS RISING「皇后崛起慶典」得到Northwell Health冠名贊助，主要贊助商包括Resorts World NYC，Howard Gilman Foundation和 Kupferberg Center for the Arts。

繼去年與 100 多家組織合作成功推廣 300 多項合作夥伴活動後，今年六月份的慶祝活動將凸顯皇后區充滿活力的文化和創意多樣性。從引人入勝的表演到展覽，皇后崛起與全區許多藝術組織、多功能場館和畫廊合作，呈現豐富的文化活動。QUEENS RISING 創建了一個平臺，與皇后區觀眾和整個城市的人們分享該區數以百計的文化節目，讓人們意識到皇后區的文化節目有多麼豐富，並希望透過集體努力向觀眾介紹新的場所和藝術家。

「文化為皇后區之王！我很高興《皇后崛起》第三季回歸世界之區皇后區區長Donovan Richards Jr. 說道。「今年夏天將是一個難忘的夏天，他們的新舉措和新活動值得享受。我鼓勵大家訪問 Queens Rising 的網站，並走出去欣賞藝術！

「我們聯合起來，為彼此的工作舉辦了為期一個月的慶祝活動，」傑夫·羅森斯托克（Jeff Rosenstock）（皇后學院負責政府關係和對外事務的助理副院長、皇后區崛起計劃委員會成員）說。 「我們希望觀眾打開 QUEENS RISING 網站，發現皇后區有多少值得一看的地方；也許瞭解他們尚未探索的文化組織和社區。

今年的新推出的「皇后現場」是在四個不同的合作場地舉辦的一系列表演，介紹皇后區的藝術家。這四個場地是:法拉盛市政廳、牙買加藝術與學習中心、皇后區植物園 和Terraza 7，皇后區的表演藝術家被邀請提交在表演的申請，由每個場館挑選和提供製作演出資源。

皇后現場表演 1：6 月 1 日星期六，法拉盛市政廳。7:00pm - 10:00pm

皇后現場表演 2：6 月 14 日星期五晚上 7 點、6 月 15 日星期六下午 6 點和 6 月 16 日星期日（父親節）下午 4 點，地點為 Terraza 7。

皇后現場表演 3：6 月 19 日星期三（Juneteenth），牙買加藝術與學習中心，晚上 7:30 舉行招待會，晚上 8 點演出，晚上10點結束。

皇后現場表演4: 6月29日，星期六，皇后區植物園1:30pm to 4pm。

《皇后崛起》將於 6 月 8 日星期六第三年重返皇后區夜市，藝術家們將能夠吸引湧入法拉盛草原可樂娜公園夜市的數千名參與者。藝術家將從下午 4:00 至午夜進行表演。

為了豐富文化體驗，《皇后崛起》和 Northwell Health醫療系統將舉辦藝術與治療小組，強調藝術對治療的重要性。

更多表演及活動時間請登陸:queensrising.nyc/calendar/。