我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

紐約巿SBS培訓計劃四步曲 邀您探索、發現、準備和培訓

紐約訊
Career Discovery NYC 探索職位空缺
Career Discovery NYC 探索職位空缺

紐約市的職業發展領域中，小企業服務部（SBS）扮演著一個關鍵的角色，通過其多樣化的計劃和服務，為市民提供了廣泛的職業機會和支持。透過Career Discovery NYC探索、發現、準備和培訓。SBS不僅幫助個人實現職業轉型和技能提升，也積極推動社區經濟的多元化和可持續發展。

ＳＢＳ利用行業研究來設計各行業的培訓計劃，以確保學到的技能是雇主需要的技能。要參加SBS培訓計劃或有資格獲得個人培訓補助金 (ITG)，您必須符合以下資格：

- 年滿18歲或以上

- 是紐約市居民

- 能夠在美國合法工作

- 滿足所有聯邦選擇性服役要求

- 如果受僱，年收入低於 63,925 美元

Career Discovery NYC/First Course 計劃，個人通過網路報名獲得培訓機會或參加面試準備研討會和服務。例如，一位通過First Course NYC餐飲等行業提供的學徒機會培訓的學員，在完成課程後不僅成功開設了自己的餐館，還逐步擴大了業務範圍，創造了多個就業機會。Career Discovery 不僅有助於參與者掌握專業技能，也為他們開啟了新的職業道路。

詳情請上網:https://www.nyc.gov/site/sbs/careers/careers.page探索職位空缺。

紐約市 就業

上一則

華裔男子10歲接受器官捐獻 現為醫學博士生「要回饋社會」

下一則

紐約客談／青少年心理健康影響深遠 不容忽視

延伸閱讀

曾為紐約市第一客源國 中國遊客人數、支出大減

曾為紐約市第一客源國 中國遊客人數、支出大減
周末好去處／大都會博物館 喚醒時尚服裝展

周末好去處／大都會博物館 喚醒時尚服裝展
北港朝天宮媽祖抵達紐約 展開美東的巡禮活動

北港朝天宮媽祖抵達紐約 展開美東的巡禮活動
紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

熱門新聞

傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…房產持有費高 法拉盛全美第2

2024-05-31 06:48
警方在8大道失火樓房內逮捕了一名霸占房屋者。(讀者提供)

警清理布碌崙8大道失火屋 逮1霸房者

2024-05-29 07:19

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴