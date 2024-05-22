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成龍補習班暑期班開始接受報名 SHSAT班PSAT SAT 英數寫作加強班

紐約訊
圖說：位於法拉盛凱辛娜大道上、法拉盛圖書館後方的成龍補習班總校。
圖說：位於法拉盛凱辛娜大道上、法拉盛圖書館後方的成龍補習班總校。

暑假馬上就到了。暑假是提高數學閱讀寫作程度的好時機，尤其是7、8、9年級即將要考SHSAT特殊高中的學生，以及10年級要考PSAT，11、12年級要考SAT的同學來說是非常重要寶貴的時期。

暑假可以全心全力貫注準備英數，待9月開學後再上衝刺班密集上課到考試前，即可大功告成。有四十多年教學經驗的王老師所主理的成龍補習班，在暑假期間，專為暑假過後要考試的7、8、9年級學生開設特殊高中考試SHSAT直攻班級、SMART SAT班，歡迎致電查詢詳細課程內容。

成龍補習班表示，許多學生在沒有老師講解，自己唸的情況下，一份SAT考題，就算耗上15小時，卻還不能融會貫通、領會解題技巧。如果不紮實做準備，分數最終還是不盡人意。如果真要提高分數，就得老老實實腳踏實地一季一季的學習補強。沒人指點的情況下，大多數學生根本無從準備；不是有系統的教程，不會有一定的進步；不精通解題訣竅，考試時間根本不夠。

7月8日開課的7升8年級SHSAT直攻班，8月20日結束，每周一到五上課，周六模考，隨後講解，紮紮實實積累實力。暑假班過後，稍作休息，接著上衝刺班，一三五上課，周六模考及講解，直到考前。到成龍上課的學生，幾乎都是之前哥哥、姊姊或表哥、表姊之前在成龍上課考上了名牌特殊高中。來到成龍補習班上課，仿佛踏上兄姊的成功路。

如果想不出門，成龍補習班特地開設了網課。成龍網課採用Google Video視頻教學，學生的專心程度超過了Zoom線上教學，使用Google Video上課的學生分數均大幅提升。校長王老師強調，如果有心想上名牌高中或大學，來到成龍補習班，自然會進步更快，實力變強，金榜題名，指日可待。

6升7年級的學生，明年11月就要考高中，培養實力該從今年暑假開始，7月8日起，周一到周五，天天上課。暑假過後，9月7日接著上秋季班；之後，明年春季有24周，每周一次，兩次或三次自選；再緊接著又是周一到周六天天上課的暑期班；再來到秋季衝刺班到考前，這樣的紮實課程安排只有成龍補習班才有，養成結結實實的程度，18個月的淬煉，寶劍變成削鐵如泥。

成龍補習班暑期課程除了SHSAT及SAT外，還有「州會考數學閱讀寫作班」，「新移民子女英文過橋班」，「寫作專精班」，「G＆T資優班」和「杭特天才班」。成龍補習班地址：法拉盛凱辛娜大道41-60號Kissina；布碌崙八大道829號 60街；唐人街158 Hester喜仕達夾勿街Mott。諮詢電話：917-640-6918有打必覆。有關成龍補習班詳細信息，請瀏覽meprepny.com。

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