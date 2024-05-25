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摩根大通法拉盛分行 舉行社區研討會

紐約訊

摩根大通（JPMorgan Chase）、國稅局 （IRS）和亞裔美國人聯合會（Asian American Federation）最近在法拉盛舉辦了社區研討會，教導當地商家避免報稅過程中的詐騙。

國稅局稅務專家Susanne Guo和Yong Li在摩根大通法拉盛分行向觀眾以中文進行了演講。以下是演講的重點：

商家應該開設獨立的商業帳戶，並使用該帳戶處理所有商業交易。保存存款資料和存款單，並定期核對帳戶。

商家應根據其技能、教育和專業知識選擇經認證的報稅員。該人可以是律師、註冊會計師（CPA）或註冊代理（EA），但都需要擁有稅務準備人識別號碼（PTIN）。所有付費報稅員都必須持有國稅局發放的PTIN。

為了檢查報稅員的歷史記錄，可在商業改善局（BBB）網站上搜索稅務專業人士或其公司的名稱。在那裡，您可以找到任何過去客戶的投訴或詐騙報告。您還可以查看認證報稅員的紀律處分和執照狀態。驗證IRS.gov上的註冊代理人狀態頁面。其他資源包括註冊會計師（CPA） - 州會計委員會和律師 - 州律師協會。

他們提醒大家切勿在空白報稅表上簽字，在簽字前核實申報表的準確性。檢查已完成的報稅表上的路由和銀行帳號，以核實退款是否直接退還給客戶，而不是退還給報稅員的銀行帳戶。在這裡若報稅員試圖竊取退稅金額，就可能發生詐騙行為。

根據法律，付費報稅員必須簽署他們準備的報稅表。幽靈報稅人是指不簽署他們準備的報稅表的人。不簽署申報表是一個危險信號，付費報稅人可能希望透過承諾大額退款快速獲利或根據退款金額收取費用。請事先詢問好服務費用。

報稅 稅表 國稅局

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