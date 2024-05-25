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第七屆辣媽競芳華總決賽五月閉幕 選出林鶯等位優勝者

紐約訊
第七屆辣媽競芳華總決賽頒獎典禮，由主辦人梅麗娜（右三）主持。／辣媽競芳華創辦人梅麗娜(右三)邀請多位社區知名人士出任評委。
第七屆辣媽競芳華總決賽頒獎典禮，由主辦人梅麗娜（右三）主持。／辣媽競芳華創辦人梅麗娜(右三)邀請多位社區知名人士出任評委。

期待已久的第七屆辣媽競芳華總決賽，終於在充滿溫馨母愛的五月份拉下帷幕，選出冠軍林鶯、亞軍Lili以及季軍Jasmine。這場活動由Lina Mei YouTube頻道梅麗娜主辦，早已成為備受女性期待矚目的社區活動。

該晚會首先由前任獲獎辣媽出場，接著本屆參賽者、贊助商、評審、嘉賓好友等魚貫上臺，陣容堅強，聲勢浩大。至於比賽環節，主要包括晚裝、才藝、自述與旗袍等，才華儀態，各有巧妙不同，獲得台下觀眾報以熱烈歡呼和掌聲。當晚表演嘉賓，則有第九屆法拉盛好聲音及舞蹈家梁坤鈿等。

應邀到場擔當評審重任的多位來賓計有美華藝術協會行政總監周龍章、儀態導師梁坤鈿、廣西青年學友會夕陽、註冊會計師余純真、布碌崙舞蹈歌舞團團長Sheng Miao等。

辣媽競芳華創辦人梅麗娜表示，辣媽競芳華活動的目的，是為了讓媽媽們保持自信、美麗、堅強和性感，在任何時候，都要保持內在與外在的最佳狀態，用正能量感染身邊人，為家庭帶來幸福，為社會注入更多蓬勃生機。

梅老師還說，這項賽事在導師、贊助商、所有台前幕後人員的共同努力下，已為社區帶來無比歡樂與振奮人心的鼓舞力量。她還說，她個人享受和熱愛舞台，因此決心繼續舉辦第八屆辣媽競芳華大賽，歡迎30歲以上，愛生活、有品味、有自信的現代女性，即日起報名參加。

辣媽競芳華熱線:  917-699-6668、917-881-1647，Lina Mei YouTube頻道，微信： linamei123，地址： 135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

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