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紐約健康學院 夏季班招生

紐約訊

想進入醫療行業？對學習針灸、中藥有興趣？位於長島Syosset的「紐約健康學院」（New York College of Health Professions）夏季班招生，推出推拿副學士學位，及由ACAHM專業認證的本碩連讀研究生針灸專業和中藥專業。上課時間靈活，分白天、晚上和週末課程，全半職，可發I-20。

紐約健康學院建校於1981年，至今已有43年的悠久歷史，是獨立非營利高校，擁有由紐約州教育部頒發的教育資質，辦學資質由美國聯邦教育部認可的六大高校認證機構New England Commission of High Education (NECHE) 批准。有推拿副學士學位，以及由Accreditation Commission for Acupuncture and Herbal Medicine (ACAHM) 專業認證的本碩連讀研究生學歷的針灸專業和中藥專業。

為了方便學生工作學習兼顧，學校開設有白班課程、晚班課程和週末課程，全職學生每周只需要兩-三天學習（12-18個學分）。也可以做兼職學生，每學期修6個學分課程，即每週一天上課即可。方便學生的學習工作兩不誤。

學校每年設置3個學期（春季1-4月， 夏季5-8月，秋季9-12月），每個學期15周課程。全年招生。另外學校還合作共建成立了健康養生專業服務管理機構，由其專項負責臨床業務及大健康服務體系、培訓優秀人才和計畫管理助力學校的教科研發展。將有計劃地安排預約在校生、畢業生以及報名的新生見面，單獨為學生量身定製、制定出符合他們的需求的定向培養方案和就業指導服務安排。

該校還可以直接接受國際留學生，符合條件者可以發給留學簽證需要的 I-20 表格。連絡人為：Yuhang Qi，Email: [email protected]微信: Kakamane - Ping Gong，Email: [email protected]，微信: landdot。中國國內請聯絡：鐘女士15021982828 微信：I86Group

該校有熱愛健康教育事業的、視校為家、愛學生的優秀教師員工隊伍，具備良好潔淨明亮舒適的學習環境和現代化教學設備，坐落在美麗寧靜的紐約長島Syosset，地址：6851 Jericho Turnpike，Syosset，NY 11791。

微信 長島 教育部

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