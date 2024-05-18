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華美銀行2024年第一季財報亮眼 總資產和總存款雙創新高

紐約訊

在金融界的最新動態中，華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）的2024年第一季度財務報告顯示了該銀行的強勁表現。淨利潤達到了2.85億美元，每股收益達到了2.03美元，這一成績在去除了與聯邦存款保險公司（FDIC）相關的特別評估費用後，調整後的每股收益更是達到了2.08美元。這一增長率比上一季度提高了3%，顯示出華美銀行在財務上的穩健增長。

華美銀行的總存款量達到了586億美元，創下了新的歷史高點。這一數字不僅反映了客戶對華美銀行的信任和支持，也顯示了其在市場中的競爭力。此外，華美銀行的平均普通股權益報酬率為16%，平均有形普通股權益報酬率為18%，這些指標都顯示了其資本效率的優越性。每股帳面價值的年增長率達到了13%，進一步證明了華美銀行在資產管理方面的專業能力。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）對於這一季度的成績表示滿意。他強調了存款總額的增長，這不僅是華美銀行歷史上的一個新高點，也是對其資金結構優化策略的肯定。與上一季度相比，調整後的每股收益和有形帳面價值的增長，都顯示了華美銀行在財務上的穩定增長。吳建民對於銀行的盈利能力、信用質量和資本實力表示信心，並通過回購120萬股普通股來展示對未來的樂觀預期。

展望未來，華美銀行計劃繼續其多元化的商業模式，並通過謹慎的資產負債表管理來支持資產的穩健發展。吳建民表示，華美銀行將繼續努力提升其獲利能力，並通過不斷的努力來保持其在行業中的領先地位。這一策略不僅將有助於華美銀行在未來取得更多的成就，也將為其客戶和股東創造更大的價值。華美銀行的這一季度報告，無疑是其財務實力和市場地位的一個重要展示，也為其在未來金融市場中的表現設定了高標準。隨著金融市場的不斷變化，華美銀行的這些策略和成績將繼續受到業界和投資者的密切關注。如需更多的資訊請參：www.eastwestbank.com

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