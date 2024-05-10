傑出補習班貝賽校區暑期班招生早鳥計劃享優惠

年年超過90% 學生考上杭特初中和紐約三大特殊高中 的著名全方位的教育機構「傑出補習班」，專門提供2至12年級學生優質的考試預備課程。新的貝賽校區暑期班己開始招生，2024暑期班每週一至週五上課，提供上午班和下午班選擇。現在報名享早鳥優惠，歡迎各界前來參觀洽詢。

為了讓學生們渡過一個在最佳環境學習的暑假，傑出補習班的暑期班和秋季班同時擴大招生，請尚未報名的家長把握機會。該校為2-12年級的學生們準備了內容豐富的強化課程，包括英文字彙、閱讀、寫作和數學邏演練，應用問答。

該校所有課程都由傑出補習班的數十年教學經驗老師們悉心合力準備，綜合性強，條理清楚，能最有效提升學生們的成績。SAT /新SAT/PSAT強化班專門為9年級以上學生設計，有十多年成功經驗。該班以SAT為標準，有模擬考試，實戰練習。英文課講授詞彙語法，批判性閱讀與作文練習，系統實用突破難點。數學著重強化練習，傳授解題技巧?，以及準確度及速度訓練，並以滿分為目標。

在過去20多年裡，不少上過該校SAT課的學生，在正式的SAT考試中都取得了優異成績。每年被哈佛、耶魯，哥倫比亞、康奈爾等名校錄取的學生不在少數。2-8年級數學、英文、閱讀寫作加強班課程是根據Ｃommon Core考試特點而設計。 課程內容有相應年級學校課程全部內容；英文覆蓋包括作文，字彙，閱讀練習等。教學材料均為綜合型，比一般公立學校相應的年級平均高半年到一年半。

傑出補習班所有老師均有教師執照，在公立或私立學校任教，擁有豐富的教學經驗，在教學上不僅彌補學校練習不足，同時也能提高學生分析問題和解決問題的能力。 該校年年超過90% 學生考上杭特初中和紐約三大特殊高中，校方表示，該校的課程內容除了收集歷年來的各種試題之外，還衍生出新的題目，預測新的考試趨勢，讓學生有更多深度的練習題演算，增加解題的經驗，以達到快速且正確的運算，獲得高分成績。大量的模擬考讓學生習慣考試，以期在實戰中表現最佳的成績。"

歡迎長島 和貝賽等地區的家長攜子女前往洽詢，貝賽分校地址：214-25 42th Ave, 2FL（近Bell Blvd貝賽火車站），公車Q13，電話：646-616-0751；718-961-1816