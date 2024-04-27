免費空調及安裝 5/31截止

中美電器為華人提供免費空調並免費安裝最新款王牌TCL分體式冷暖空調。

世界及政府近年大力倡導綠色節能，中美電器為華人 提供免費空調、免費物料、免費安裝、免費質保最新款王牌TCL分體式冷暖空調，冬夏兩用、冷暖雙制，只要申請人現在住的House（不是Condo）而且願意拆除舊暖氣爐

並擁有conEdison住家號，就可以免費申請。這個活動今年的截止日期是2024年5月31日，意者從速。

針對申請人最常問的問題，中美電器行銷經理問答如下

一、請問你們這個空調項目真的是免費的嗎？是的，我們不光空調是免費的，而且安裝免費、物料免費、兩年質保免費。申請人不用有任何擔心，這個活動是政府的福利項目。是政府為了推動節能減排，才通過發放補貼的方式，讓大家把原來燒油或者燒氣的小鍋爐換成綠色環保的空調。一切手續由該公司替符合條件的客戶申請這筆免費安裝空調的補貼。而這筆補貼審核需要半年左右的時間。所以，該公司會先墊資給客戶安裝的。

二、請問要申請安裝你們的免費空調需要什麼條件呢？根據政府補貼的要求，達到這三個條件就可以申請：1、你家房子需要是house，不能是apartment。2、需要停掉你們現在取暖用的燒氣或者燒油的小鍋爐。3、在政府補貼的區域範圍內（紐約、波士頓 等城市都可以）

三、更換的是什麼空調？該公司替申請者更換的是中國四大名牌之一的TCL，這個品牌也是美國政府層層把關、精挑細選後指定的高品質節能減排空調品牌。

四、每戶可以免費安裝幾台空調呢？一個家庭的房子可以免費安裝5台空調，二個家庭的是6台，三個家庭的是8台。如果申請人想在此基礎上多裝，需要自己承擔費用，但是我們會以成本價幫你們安裝好。

五、安裝TCL空調後，我們冬天供暖能確保房間足夠暖和嗎？TCL空調品質好、數量足，取暖效果是有保證的。而該品牌空調是冷熱雙制、冬夏兩用的。

六、TCL空調用電成本會高？TCL 空調是帶wifi的智慧空調，客戶可以根據需要用手機隨時打開或者關閉空調的，而且用哪台就開哪台。比如咱們如果長時間出差或者旅遊，家裡沒人的時候是完全可以一直關閉或者偶爾打開一下。這樣綜合下來，其實還可以省錢呢！最主要是我們也可以為環保做一點點小貢獻啊！

七、我們覺得這個項目很好，但還是不想拆掉小鍋爐可以嗎？根據政府的相關規定，住戶必須拆掉小鍋爐才可以領補貼，所以我們必須把拆小鍋爐的照片和視頻發給政府去審核。但我們不會帶走你的小鍋爐。

免費空調及安裝2024/ 5/31截止，有意進一步了解，請致電中美電器：929-692-7557 (王先生)，地址41-15 HAIGHT ST，FLUSHING，NY （法拉盛 ）。