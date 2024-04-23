我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

Major World皇后區最大的車行多輛豐田Sienna現貨供您選擇

紐約訊
Major World車行有著近二十年銷售經驗的張東根先生誠摯為您服務
Major World車行有著近二十年銷售經驗的張東根先生誠摯為您服務

在紐約法拉盛，Major World車行以其龐大的二手車庫存和多元化的服務聞名於世。作為該地區最大的二手車銷售商，這家車行提供超過一千輛各種品牌和型號的車輛，滿足不同顧客的需求。從經濟型家用車到豪華商務車，顧客總能在這裡找到合適的選擇。目前，車行特別推薦Toyota Sienna，這款車以其卓越的質量和性能受到市場的青睞，現在有多台2024現貨供您選擇。。對於有興趣的顧客，車行提供試駕和詳細諮詢服務，確保每位顧客都能做出明智的購車決策。

張東根先生，一位在Major World工作了15年的資深員工，分享了車行的服務理念。他強調，車行致力於為顧客提供高質量的服務和滿意的購車體驗。從車輛的精心挑選到全面的保修政策，再到專業的銷售服務，每一環節都體現了車行的服務宗旨——讓顧客買得開心，用得放心。車行擁有豐富的二手車庫存，包括本田、豐田、日產、謳歌、寶馬、奔馳等多個品牌，涵蓋了多功能車、皮卡車、商用車等各種類型，並且所有車輛都提供90天的保固期，確保顧客的權益。

法拉盛Major World車行不僅以其豐富的車輛庫存著稱，更以其優質的客戶服務而自豪。每一輛二手車都經過嚴格的檢測和維修，以確保車輛的質量和性能。此外，車行還提供90天的保修期，讓顧客購車後能有更多的安心。專業而友好的銷售團隊會根據顧客的需求和預算，推薦最合適的車輛，並協助處理所有購車手續，使購車過程變得輕鬆愉快。法拉盛Major World車行還提供有競爭力的價格和便利的付款方式，讓顧客的購車體驗更加完美。

法拉盛Major World車行是您購買二手車的最佳選擇。歡迎您隨時光臨或撥打1-888-625-6750與張先生聯繫，預約試駕或瞭解更多詳情。

二手車 法拉盛 檢測

上一則

日落公園一名華人男孩在公園內遭多名青少年圍毆

下一則

國際同濟會法拉盛兒童藝術節繪畫比賽 報名

延伸閱讀

3華男人行道起口角 拔刀相向2傷

3華男人行道起口角 拔刀相向2傷
法拉盛獅子會捐助花蓮震災

法拉盛獅子會捐助花蓮震災
法拉盛5旬華男遭毆 被搶3000元

法拉盛5旬華男遭毆 被搶3000元
優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃

優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃

熱門新聞

紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

2024-04-21 07:20
紐約市警進入哥倫比亞大學校園帶走部分示威人士。(美聯社)

警察進入哥倫比亞大學 逮捕數十名反以色列示威者

2024-04-18 16:10
兩名來自紐約的華裔男子方景海(圖)和葛彬彬近日因涉嫌電信詐騙，被馬里蘭州警方逮捕。(取自馬里蘭州華盛頓縣警長辦公室臉書)

跨州電信詐騙 紐約2華男馬里蘭被捕

2024-04-18 06:26
這棟位於紐約東法拉盛的房屋遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約東法拉盛男子霸房還出租被控5罪 無保釋放候審

2024-04-19 13:12
「租霸」涉與華人房東交涉過程中，態度顯十分激動。(邱俊文提供)

紐約華埠房東疑遇職業租霸 官司3年無進展 斥司法不作為

2024-04-19 15:06

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用